Benedetta Rossi 'comprata' da Mondadori: "Il marito non era d'accordo"

Benedetta Rossi 'comprata' da Mondadori: "Il marito non era d'accordo"

Benedetta Rossi 'comprata' da Mondadori: il marito Marco Gentili non era d'accordo.

Da giorni, ormai, non si parla d’altro che di Benedetta Rossi e della cessione del 51% della sua società a Mondadori. Secondo alcune indiscrezioni dell’ultima ora, il marito della food blogger non era affatto d’accordo.

Benedetta Rossi ‘comprata’ da Mondadori

Dopo anni di trattative, Benedetta Rossi ha ceduto al corteggiamento di Mondadori, cedendogli il 51% della sua azienda. Il tutto, ovviamente, non gratis, ma dietro il generoso pagamento di 6,9 milioni di euro. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Grazia Sambruna su MowMag, la food blogger aveva chiesto 10 milioni di euro, ma Marina Berlusconi è riuscita a far valere la sua volontà.

Benedetta cede a Mondadori, ma Marco non era d’accordo

Le indiscrezioni non riguardano solo la somma chiesta da Benedetta per cedere il 51% della sua azienda, ma anche la reazione del marito Marco Gentili alla sua decisione. La Rossi ha accettato l’accordo perché “già stufa del proprio lavoro da tempo“, ma il consorte avrebbe voluto lottare di più, anche a fronte dei 10 milioni chiesti in principio dalla moglie. Su MowMag si legge:

“Nonostante la moglie, ci riportano, sarebbe da tempo annoiata dall’incessante attività online che le toccava fare per campare. Tant’è che pare che in alcuni reel presenti sul suo aggiornatissimo profilo Instagram fossero impiegate delle ‘maniste‘ al posto della content creator originale. ‘Fatto in casa da Benedetta’, insomma, ma manco troppo”.

Perché Benedetta Rossi ha venduto a Mondadori?

Possibile che Benedetta Rossi abbia ceduto a Mondadori perché stanca del suo lavoro sui social? Stando a quanto dichiarato da lei stessa nel corso di alcune Instagram Stories, la realtà è un’altra. La food blogger ha spiegato di aver venduto metà delle sue quote solo perché lei e Marco avevano bisogno di essere supportati da persone esperte. “Rimarremo sempre Benedetta e Marco, quello che avete visto negli anni. (…) Noi rimarremo sempre liberi di fare le nostre scelte con lo stesso buon senso di sempre”, hanno assicurato i due.