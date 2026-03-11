Benetton: "Fondazione Unhate permette di uscire dai luoghi comuni"

“L’importanza di questo osservatorio è strategica per noi, con i giovani al centro del nostro modello organizzativo, una cosa che nel concreto avevo già sperimentato prima nella mia vita imprenditoriale. La fondazione è proprio l’espressione di un punto di vista che riconosce l’importanza...

“L’importanza di questo osservatorio è strategica per noi, con i giovani al centro del nostro modello organizzativo, una cosa che nel concreto avevo già sperimentato prima nella mia vita imprenditoriale. La fondazione è proprio l’espressione di un punto di vista che riconosce l’importanza della statistica, della misurabilità, e che permette di uscire dai luoghi comuni, misurando le cose, imparando a conoscerle e monitorandole nel tempo: questi sono gli ingredienti fondamentali per poter rendere scalabili le iniziative”. Sono le parole dell’imprenditore Alessandro Benetton, in occasione dell’evento organizzato a Roma per presentare i risultati della prima iniziativa dell’Osservatorio permanente di Fondazione Unhate sulla condizione giovanile in Italia: “Fragile – mappae mundi di una nuova generazione”, uno studio sulla fragilità degli italiani tra i 13 e i 24 anni.

[embed width=”600″ height=”400″]https://www.youtube.com/watch?v=qMz3q-0H6BM[/embed]