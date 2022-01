Beppe Grillo indagato per traffico di influenze illecite: sotto accusa i contratti con la Moby

Il garante del M5S Beppe Grillo risulta indagato dalla Procura di Milano per traffico di influenze illecite: al centro dell'inchiesta alcuni contratti pubblicitari.

Beppe Grillo è indagato dalla Procura di Milano per i contratti pubblicitari sottoscritti nel 2018/2019 dalla compagnia marittima Moby Spa dell’armatore Vincenzo Onorato con il suo blog Beppegrillo.it. L’accusa ipotizzata nei confronti del garante del M5S è di traffico di influenze illecite.

Beppe Grillo indagato a Milano

La vicenda riguarda la gestione della compagnia emersa dopo il deposito dell’elenco delle spese allegato al piano di concordato preventivo della stessa. Una gestione che, come già emerso, era gravata da finanziamenti alla politica e altre uscite “prive di giustificazione economica“.

Secondo quanto ricostruito, l’accordo con Beppegrillo.it prevedeva un compenso di 120 mila euro l’anno per due anni per uno spot al mese e l’inserimento di messaggi pubblicitari, contenuti redazionali e interviste a testimonial della Moby sul blog di Grillo da condividere anche su Facebook, Twitter e Instagram.

Beppe Grillo indagato a Milano: l’accordo tra Moby e Casaleggio Associati

Nel 2018 la società aveva poi stretto un altro accordo con la Casaleggio Associati affinché la piattaforma di Davide Casaleggio curasse la “stesura di un piano strategico e la gestione di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica e gli stakeholder del settore marittimo sulla limitazione dei benefici fiscali del Registro Internazionale alle sole navi che imbarcano equipaggi italiani o comunitari“.

In entrambi i casi gli accordi non sono però stati perfezionati in quei termini, dato che nella procedura di concordato preventivo di Moby vengono indicati tra i creditori della compagnia di navigazione proprio la Casaleggio Associati per 300.107 euro e la Beppegrillo.it per 73.200 euro.