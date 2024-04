Beppe Vessicchio vorrebbe seguire Amadeus su Nove. Il Maestro stima talmente tanto Sebastiani che, laddove ci fosse qualche progetto interessante, non ci penserebbe un attimo ad unirsi a lui.

Beppe Vessicchio vuole seguire Amadeus su Nove

Intervistato dal Corriere della Sera, Beppe Vessicchio ha candidamente ammesso che seguirebbe volentieri Amadeus su Nove. Sebastiani, ormai è ufficiale, ha deciso di lasciare la Rai per iniziare una nuova avventura con Discovery. Il Maestro ha dichiarato:

“Se Amadeus dovesse chiedermi di seguirlo sulla Nove? Dico di sì. Dico sempre sì perché è una persona che stimo. Poi naturalmente dipende dai contenuti”.

Le parole di Beppe Vessicchio

Beppe Vessicchio ha proseguito:

“Direttori di rete, vicedirettori, responsabili di palinsesto, capistruttura: appartengono a una rete già consolidata che tende a tirare la corda dalla propria parte. Amadeus alla Nove chiederà garanzie di autonomie, seguendo la scia di chi ha lasciato la Rai per una rete diversa. Ha fatto bene negli ultimi anni perché aveva capito che doveva accentrare su di sé tutto prendendosi la responsabilità di qualunque cosa“.

Beppe Vessicchio e Amadeus: cosa potrebbero fare insieme?

Stando ad un’indiscrezione lanciata da Andrea Conti sul Fatto Quotidiano, tra i programmi che Amadeus avrà su Nove potrebbe esserci un format musicale. E’ in questo caso che potrebbe coinvolgere Beppe Vessicchio? Per ora non è dato saperlo. Sul Fatto si legge:

“Amadeus non abbandonerà la musica dopo aver rivoluzionato per cinque anni il Festival di Sanremo. Le case discografiche rimarranno al suo fianco – dopo l’ondata di dischi d’oro e di platino conquistati dopo la kermesse – e c’è da scommettere che nella testa del conduttore c’è già una idea musicale potente, ancora super top secret. Insomma chi vivrà vedrà sul Nove“.

Si esclude, però, un ritorno del Festivalbar perché Andrea Salvetti, figlio del patron Vittorio, non ha intenzione di cedere i diritti.