Berlusconi, come sta dopo 12esimo giorno di ricovero

Come sta Silvio Berlusconi al suo 12esimo giorno di ricovero in ospedale? Cosa trapela in attesa del bollettino medico atteso per lunedì

Dodicesimo giorno di ricovero

Silvio Berlusconi ha trascorso un’altra notte nel reparto di terapia intensiva cardio-toraco-vascolare dell’Ospedale San Raffaele di Milano dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile.

Un ricovero, ricordiamo, determinato da un’infezione polmonare che si è sviluppato nel quadro di una leucemia mielomonocitica cronica, malattia di cui soffre da circa due anni.

Il prossimo bollettino medico

Da quanto si apprende, il prossimo bollettino medico dovrebbe essere diramato lunedì. L’ultimo risale al 13 aprile e nella nota diffusa dal nosocomio si parlava di “costante miglioramento” del paziente che evidentemente reagisce positivamente alle cure.

Berlusconi, come sta il leader di FI?

In attesa del nuovo bollettino medico, da quanto si apprende da ambienti ospedalieri, l’ex premier ha trascorso una notte “tranquilla”, l’undicesima da quanto è ricoverato. Di situazione tranquilla aveva parlato ieri sera il suo medico personale e primario della terapia intensiva Alberto Zangrillo lasciando l’ospedale. Una giornata, quella di ieri, di relativa tranquillità anche fuori dall’ospedale, dove erano assenti i vari fan che nei giorni scorsi si sono avvicendati davanti ai cancelli di via Olgettina per mostrare il proprio sostegno al leader di Forza Italia.