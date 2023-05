Berlusconi, continua il ricovero all'ospedale San Raffaele: la possibile data di dimissione

Silvio Berlusconi vuole tornare a casa. Alla 26esima notte consecutiva di ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano – la 15esima fuori dal reparto di terapia intensiva – il leader di Forza Italia sta rispondendo alle terapie e ha raggiunto «un quadro clinico stabile, caratterizzato da un’ottimale e convincente ripresa delle funzionalità d’organo»: così si legge nell’ultimo bollettino medico. Per oggi, mercoledì 3 maggio, ne è atteso un altro. Che sia l’ultimo?

Tra amici e parenti

Dal giorno in cui è stato ricoverato (mercoledì 5 aprile), in ospedale alle visite del professore Alberto Zangrillo continuano ad alternarsi quelle di amici e parenti. La primogenita di Silvio Berlusconi, Marina, è arrivata ieri pomeriggio al presidio ospedialiero milanese, raggiunta pochi minuti più tardi dal fratello Pier Silvio. Entrambi i figli sono arrivati poco dopo l’uscita di Fedele Confalonieri, rimasto in visita per circa 20 minuti. Arrivate poi anche le figlie Barbara ed Eleonora.

Fedele Confalonieri sulle condizioni dell’amico

«Il mio amico sta meglio. Parlavano di dimetterlo, non so se adesso lo lasceranno ma sta molto meglio» ha dichiarato Fedele Confalonieri sulle condizioni di salute dell’amico Silvio Berlusconi. Il presidente della Veneranda Fabbrica del Duomo ha continuato durante un evento: «[…] Non so se già questa settimana, queste sono cose mediche. Però l’ho visto meglio quando sono stato da lui l’altro ieri». E a conferma di ciò ha concluso: «Sta anche lavorando molto per preparare la convention del 6 maggio. Sicuramente parteciperà anche lui, non so se con un video o un messaggio» (Ansa).