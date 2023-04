La madre di Marta Fascina fa visita a Berlusconi al San Raffaele? Le foto della misteriosa donna bionda

La madre di Marta Fascina potrebbe aver fatto visita a Silvio Berlusconi al San Raffaele: così sarebbe stata identificata la sconosciuta donna bionda fotografata mentre lasciata il nosocomio milanese.

La madre di Marta Fascina fa visita a Berlusconi al San Raffaele?

Una misteriosa donna bionda è uscita dall’ingresso di via Olgettina 60 dell’ospedale San Raffaele di Milano, presso il quale Silvio Berlusconi è ricoverato dallo scorso 5 aprile. Il ricovero del leader di Forza Italia è stato causato dall’insorgere di una polmonite a seguito dell’indebolimento delle difese immunitarie per una leucemia mielomonocitica cronica di cui l’ex premier soffre da tempo.

La donna avvistata in via Olgettina aveva il volto semicoperto da un paio di grandi occhiali da sole scuri. Alla luce delle indiscrezioni sinora diffuse e del tam tam delle notizie che si diffondono dalla corsia del nosocomio meneghino alle orecchie dei giornalisti radunati all’esterno della struttura ospedaliera, pare che la misteriosa figura femminile sia Angela Della Morte, madre di Marta Fascina. La donna, finora, non era mai apparsa accanto alla figlia e negli archivi non esistono sue foto.

Le foto della misteriosa donna bionda

La madre della parlamentare e compagna di Berlusconi è in pensione ma, per anni, ha insegnato lingue alle scuole superiori. Da diverso tempo, è separata dal marito Orazio Fascina, anche lui in pensione dopo essere stato cancelliere del tribunale di Salerno. Nonostante la fine del loro matrimonio, gli ex coniugi hanno mantenuto buoni rapporti ed entrambi hanno appoggiato la figlia nella sua scelta di candidarsi con il Cav alle elezioni.

Mamma Fascina è stata immortalata in una serie di video e scatti all’uscita del San Raffaele. Le immagini che la ritraggono la mostrano a bordo di un’auto guidata da un uomo con occhiali e mascherina. Anche se il volto del conducente è perlopiù nascosto, si nota una certa somiglianza con il padre della Fascina che, nelle ultime settimane, ha spesso fatto visita all’ex premier.

A quanto si apprende, Della Morte si sarebbe trattenuta in ospedale per circa un’ora, dalla 12:!5 alle 13:00 di lunedì 24 aprile.