Un uomo di 56 anni è stato accoltellato in casa sua da una donna: è ricoverato in gravi condizioni.

È in gravissime condizioni di salute il 56enne che nella mattinata di oggi, mercoledì 26 Luglio, è stato accoltellato da una donna in casa propria. L’uomo, secondo le prime informazioni che arrivano, sarebbe stato colpito più volte dall’arma da taglio a seguito di una brutta lite.

Biella, 56enne accoltellato in casa da una donna: è grave

Dietro all’aggressione di questa mattina ci sarebbe stata una pesante lite, finita nel peggiore dei modi. Ci troviamo a Ronco Biellese, un piccolo paesello situato nei pressi di Biella, nell’abitazione di un 56enne. L’uomo, secondo quanto si è potuto apprendere fin’ora, è stato aggredito da una donna nel suo appartamento a seguito di un battibecco. La donna si è armata di coltello e ha colpito più volte la sua vittima che è stramazzata al suolo in una pozza di sangue.

L’intervento dei soccorsi e le indagini dei carabinieri

Sul posto sono immediatamente intervenuti i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure all’uomo accoltellato che sin da subito è sembrato ferito in maniera molto grave. Il 56enne, poi, è stato accompagnato in ambulanza in ospedale dove è attualmente ricoverato. Nel frattempo, i carabinieri hanno avviato le indagini sull’aggressione per chiarire tutti i lati oscuri di questa drammatica vicenda.