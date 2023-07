Non si arresta l’emergenza in Sicilia, dove da diverse ore tanti incendi stanno mettendo in grave crisi tutto il territorio. Nella notte altri focolai hanno devastato le zone del palermitano e del catanese dove è stato chiesto l’intervento dei Canadair.

Sicilia, nuovi incendi nella notte: si valuta lo stato di emergenza

Paura nell’area vicino a Catania, dove nella notte nuovi incendi hanno attaccato la pineta dei Monti Rossi di Nicolosi constingendo all’evacuazione un intero camping e altre strutture. Un rogo ha distrutto parte della Timpa di Acireale, nota area verde protetta, e anche Zafferana. Si moltiplicano gli interventi dei vigili del fuoco che stanno lavorando con le autobotti in tutta la regione. Chiesto anche l’aiuto dei Canadair, indispensabili per combattere il fuoco dall’alto. Nel palermitano sono stati previsti ben quattro interventi arei per la mattinata di oggi nelle zone di Carini, Monte Palmeto, Borgetto, e Monte Gradara e Altofonte. Richiesto un intervento aereo anche nel Messinese e in particolare a Savoca.

Le parole del sindaco di Palermo

Anche Roberto Lagalla, il sindaco della città di Palermo, ha parlato della situaione critica che sta vivendo la sua regione e in particolare il suo comune. Lagalla ha spiegato ai microfoni di ‘SkyTg24‘: “L’origine degli incendi non può che essere dolosa.”