L’azione del cambiamento climatico si sta facendo sentire più forte che mai ed è ben visibile dai disastri del meteo a cui stiamo assistendo in questi giorni. Il caldo in Italia, ma più in generale in Europa sta raggiungendo nuove vette, e anche le acque del Mar Mediterraneo fanno segnare un nuovo preoccupante record.

Mar Mediterraneo, temperatura delle acque record a 28 gradi

“È stato battuto un nuovo record per il periodo 1982-2023 per la temperatura mediana giornaliera della superficie del mare nel Mediterraneo, con 28.71 gradi“ – fa sapere l’Istituto di Scienze Marine (Icm) di Barcellona. I ricercatori si sono affidati ai dati satellitari dell’osservatorio europeo Copernicus e i numeri non mentono: battuto anche il precedente record che era stato segnato nel lontano Agosto del 2003. L’Europa si sta surriscaldando e la Natura inizia a presentare il conto, come testimoniato anche dai tanti incendi che stanno devastando non solo l’Italia, ma anche la Grecia.

I mari si surriscaldano: la situazione negli USA

Se in Europa la situazione sembra essere particolarmente critica, anche gli USA non se la passano meglio. Secondo i ricercatori, infatti, anche i mari americani si stanno surriscaldando sempre di più, come provano alcune rilevazioni che sono state fatte negli scorsi giorni. La US Oceanic and Atmospheric Observation Agency, infatti, ha analizzato la temperatura delle acque della Florida e in un punto preciso il termometro ha raggiunto addirittura il valore di 38 gradi.