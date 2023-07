Le immagini dei terribili incendi che in questi giorni stanno devastando la Grecia hanno fatto il giro del mondo. La situazione rimane particolarmente critica soprattutto nelle isole di Rodi e di Corfù, note mete turistiche molto frequentate in questo periodo dell’anno, dove le fiamme continuano indisturbate la loro pericolosa avanzata.

Grecia, incendi a Rodi e Corfù: è allerta massima

Il media ellenico ‘Kathimerini‘ ha fatto il punto della situazione sugli incendi che nella notte hanno continuato ad avanzare in Grecia. A Rodi i pericoli maggiori sono sul versante Sud-Est, dove sono andate a fuoco alcune abitazioni e tantissime persone sono state evacuate. A Corfù è invece il versante Nord-Orientale a preoccupare maggiormente le autorità: in quella zona gli incendi sono arrivati a minacciare cinque villaggi. In poche ore 2.500 persone sono state evacuate dalla zona e trasferite in sicurezza verso Sud.

I motivi dietro agli incendi che stanno devastando il Sud Europa

La Grecia, lo sappiamo molto bene noi italiani, non è l’unico Paese europeo in cui in questo periodo si stanno verificando pericolosi incendi. Il motivo principale dietro a tutto questo non può che essere il famigerato cambiamento climatico che si sta manifestando in diversi modi. “Stiamo vivendo le ripercussioni della crisi climatica” – ha dichiarato il premier greco Mitsotakis – “Sappiamo che le cose probabilmente peggioreranno, con temperature più alte, maggiore siccità, venti più forti. La morfologia del nostro terreno rende la lotta agli incendi estremamente difficile in molti casi, quindi ci aspetta un’altra estate difficile.” Nel frattempo, le temperature nel Paese non accennano a diminuire e nei prossimi giorni si assesteranno su massime vicine ai 46 gradi.