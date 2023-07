Il meteo nel nostro Paese nelle ultime ore sembra davvero essere impazzito: l’Italia è letteralmente spaccata in due tra le regioni del Nord devastate dai violenti nubifragi e quelle del Sud colpite dal caldo torrido che causa pericolosi incendi.

Meteo, Italia spaccata in due: i nubifragi devastano il Nord, caldo torrido al Sud

Tra Milano e Roma in questi giorni sembrano esserci più di 500 chilometri se guardiamo alle enormi differenze nel meteo. Il capoluogo lombardo, insieme a molte altre città della propria e di altre regioni del Nord Italia, è alle prese con continui violenti nubifragi, mentre quasi tutte le zone del Centro e del Sud Italia sono alle prese con un caldo torrido che scioglie letteralmente l’asfalto. Nella notte, nuovi violenti temporali hanno devastato l’hinterland milanese e la Brianza. Molti tetti delle case sono stati scoperchiati e decine di alberi sono stati sradicati dal suolo per finire ad occupare le strade. Vento, pioggia, grandine: uno scenario quasi apocalittico che ha causato dei feriti e più di una vittima. Se guardiamo al Sud, invece, la situazione è diametralmente opposta. Il termometro segna in tante città 40 gradi e oltre. A Roma, per esempio, il caldo ha sciolto l’asfalto delle strade come testimoniato da alcuni video postati online dai cittadini.

Le previsioni dei prossimi giorni: cosa dobbiamo aspettarci

Anche nelle prossime ore, secondo quanto riferito dagli esperti del meteo, è probabile che perdurerà una situazione simile a quella che abbiamo vissuto nelle scorse ore. Il tempo resterà più instabile al Nord e andrà via via migliorando solo verso il fine settimana. Il caldo torrido continuerà, invece, ad imperversare al Sud e sulle Isole con punte anche fino ai 48 gradi.