Con la Sicilia e la Calabria, anche la Puglia è devastata dai roghi: un ingente incendio divampato a Vieste ha spinto le autorità ad evacuare circa duemila turisti dai loro hotel.

Incendio a Vieste, duemila turisti evacuati da tre hotel

Se il maltempo sta causando danni e vittime al Nord, le temperature record registrate al Sud stanno alimentando i vasti incendi divampati in diverse Regioni meridionali. È il caso, ad esempio, della Puglia dove, nella giornata di martedì 25 luglio, il termometro ha superato i 43° C.

Una situazione particolarmente critica è emersa a Vieste, in provincia di Foggia. Qui, circa duemila turisti sono stati evacuati da tre grandi strutture ricettive nel momento in cui le fiamme hanno circondato baia San Felice. I turisti, dopo aver lasciato rapidamente Residence Gattarella, Hotel Portonovo e Hotel Gargano, sono stati indirizzati verso una palestra nel centro città, allestita dal comune per consentire loro di trascorrere la notte al sicuro. Cittadini e volontari della Protezione Civile si sono adoperati per portare acqua e viveri sul posto.

Oltre alle elevate temperature, a complicare le operazioni di spegnimento delle fiamme c’è il forte vento che le alimenta. Nonostante le condizioni climatiche avverse, i vigili del fuoco, i carabinieri forestali e la protezione civile sono al lavoro per domare gli incendi.

“Le fiamme sono ad una distanza di circa cinque chilometri dal paese per cui se non arrivano mezzi aerei non ce la faremo a contenerle e a spegnere l’incendio”, ha dichiarato il sindaco Giuseppe Nobiletti, denunciando l’assenza di intervento da parte di canadair.

Le fiamme devastano il Salento

Nella Marina di San Cataldo, a pochi chilometri da Lecce, poi, si sono originati due incendi che hanno lambito alcune abitazioni, causando danni e distruzione. I roghi nel Salento hanno distrutto alcune auto di residenti e turisti mentre più di dieci ettari di macchia mediterranea e parte di una pineta sono stati spazzati via. La zona è stata prontamente evacuata.

A Foggia, brucia anche il bosco Cimino a Lucera: oltre 20 ettari sono stati rasi al suolo. Il fuoco ha raggiunto pure il poligono di tiro.

“Il fronte delle fiamme è esteso e ci sono danni ad alcune abitazioni. Con la collaborazione di tutti sono certo che riusciremo a domare le fiamme e a superare questo momento difficile”, ha detto il sindaco Carlo Salvemini. Sull’origine dei roghi, invece, ha sottolineato che “sono già impegnate a far luce le forze dell’ordine”.