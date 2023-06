I genitori stavano dormendo nel lettone con la piccola Megan e il suo fratellino di 6 anni a Rossano Veneto quando è stata schiacciata involontariamente nel sonno.

Bimba di 4 mesi morta per soffocamento

Dai primi esiti dell’autopsia la bimba è deceduta per soffocamento. La piccola è stata trovata dai genitori senza vita tra la notte di mercoledì 14 giugno e giovedì 15.

L’autopsia è stata effettuata lo scorso lunedì all’Università di Padova nell’unità di Patologia cardiovascolare dal professore Antonello Cirnelli e dalla professoressa Stefania Rizzo.

L’allarme lanciato dal padre

La notte in cui la la bimba è deceduta il suo papà si era svegliato verso l’una di notte e aveva notato che la temperatura corporea di Megan era troppo bassa. L’uomo ha subito chiamato i soccorsi, ma l’intervento immediato dei sanitari dell’ospedale di San Bassiano è stato inutile.

Si temeva fosse un caso di Sids

In un primo momento i medici hanno pensato che si trattasse di un caso di Sids, la morte in culla del lattante. Sul caso è stato aperto un fascicolo dalla procura di Vicenza. Le indagini mediche sono ancora in corso.

