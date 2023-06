Verte in gravi condizioni la bambina di due anni che è improvvisamente caduta da un balcone al terzo piano di uno stabile a Torino. Le forze dell’ordine stanno indagando al fine di appurare la dinamica dell’accaduto.

Bambina caduta dal balcone a Torino nel quartiere San Donato

La tragedia si è consumata nel quartiere San Donato a Torino. Nella giornata di lunedì 12 giugno, una bambina di poco più di due anni è improvvisamente caduta dal terzo piano di un edificio. A seguito del volo di vari metri compiuti, la piccola – di origini straniere – è stata soccorsa ed è stata trasportata in gravi condizioni presso l’ospedale pediatrico Regina Margherita.

La giovanissima vittima, ricoverata al nosocomio torinese in uno stato critico, ha riportato importanti traumi al cranio, al torace e all’addome. Al momento, si trova nel reparto di rianimazione in prognosi riservata.

Si indaga sulla dinamica dell’incidente

Per quanto riguarda la bimba, non è ancora stato determinato quali siano state le cause della caduta. Le forze dell’ordine, infatti, stanno lavorando al fine di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.

Sul luogo della tragedia, si sono prontamente recati i sanitari a bordo di un’ambulanza della Croce Verde e alcune pattuglie della polizia locale.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che dalle testimonianze raccolte sia emerso che la bambina si trovasse in braccio alla mamma quando è precipitata dal balcone dell’abitazione. Pare, quindi, che si sia trattato di uno sfortunato incidente.