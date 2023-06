Tutte le ipotesi sono in campo, inclusa quella del rapimento, per quanto riguarda il caso della bimba di 5 anni scomparsa a Firenze.

Sono ore di paura e fermento a Firenze dopo che Kataleya “Kata” Alvarez, una bimba di 5 anni, è scomparsa mentre giocava con alcuni coetanei: in merito alla sparizione della piccola, con le ricerche che proseguono a ritmo serrato, le forze dell’ordine hanno riferito che nessuna ipotesi è esclusa, neppure quella di un rapimento.

Bimba di 5 anni scomparsa a Firenze: “Aperte tutte le ipotesi, anche un rapimento”

“Tutte le ipotesi sono aperte, compreso il rapimento da parte di adulti o l’allontanamento” per quanto riguarda il caso della piccola Kataleya, la bimba di 5 anni scomparsa a Firenze nel primo pomeriggio di sabato 10 giugno. A riferirlo è stato il generale Gabriele Vitagliano, comandante provinciale dei carabinieri di Firenze, dopo aver raggiunto la struttura nei pressi della quale sono state perte sette le tracce della piccola.

“Nello stabile sono state effettuate due perquisizioni, una la scorsa notte e una stamane, ma non ci sono tracce la piccola sarebbe scomparsa attorno alle 15 e la madre è tornata dal lavoro verso le 15.15 non trovandola”, ha aggiunto il generale Vitagliano.

Alle ricerche organizzate dai carabinieri, ha partecipato per tutta la notte anche la madre della bambina. La donna, di origine peruviana, vive nell’ex albergo Astor dismesso a causa del Covid insieme alla piccola e al figlio più piccolo. L’edificio è da un paio di anni occupato da decine di famiglie straniere. Durante i pattugliamenti, la mamma della bimba ha avuto un malore ed è stato necessario richiedere l’intervento di un’ambulanza.

Le dichiarazioni del comandante provinciale dei carabinieri

“Abbiamo setacciato tutte le telecamere della zona ma ora torneremo a riesaminare tutte le immagini alla ricerca di dettagli utili alle indagini”, ha detto Vitagliano.

Al momento, come spiegato dal generale, tutte le ipotesi restano in campo. Le uniche e ultime immagini della bambina sono state registrate dalle telecamere di sorveglianza della polizia municipale. Nei fotogrammi si vede Kata che esce dall’edificio del cancello che affaccia su via Boccherini per poi rientrare nella struttura.

“Non abbiamo una pista in questo momento che possiamo considerare più importante, non escludiamo nulla. Mi sento ragionevolmente di escludere che sia dentro l’edificio. Stiamo ricevendo telefonate da cittadini che ritengono di averla vista in località intorno a Firenze e stiamo controllando”, ha aggiunto il comandante provinciale dei carabinieri di Firenze. “L’ipotesi è che siccome stava giocando possa essersi allontanata magari seguendo un altro bambino, speriamo che sia con un adulto che possa prendersene cura. In questo momento non abbiamo elementi che possano comprovare una cosa o un’altra. L’ultima immagine delle telecamere evidente è che la bambina sia dentro ma non mi sento di escludere che sia uscita coperta da un adulto”, ha concluso.