La piccola Cataleya Alvarez, detta Cata, è scomparsa a soli 5 anni da Firenze, sabato 10 giugno 2023. La piccola indossava una maglietta bianca e un paio di pantaloni viola.

Bambina di 5 anni scomparsa a Firenze: Cata indossa maglia bianca e pantaloni viola

Sabato 10 giugno 2023, una bambina di 5 anni di nome Cataleya Alvarez, detta Cata, è scomparsa da Firenze. Le ricerche sono in corso. La piccola, di origine peruviana, si trovava nella zona di Novoli, dove abita, con alcuni parenti. La scomparsa è avvenuta intorno alle ore 13. I genitori hanno sporto denuncia ai carabinieri. La piccola indossava una maglietta bianca e dei pantaloni viola.

Secondo quanto diffuso su Facebook alle ricerche sta partecipando la comunità peruviana di Firenze, che ha organizzato dei gruppi per riuscire a trovare la piccola. Le ricerche, a cui partecipano carabinieri e vigili del fuoco, sono in corso anche in uno stabile occupato in via Boccherini, lungo il fiume Mungono, vicino al parco delle Cascine.

Firenze, bambina scomparsa mentre giocava insieme ad altri coetanei

La bambina è scomparsa mentre si trovava nel cortile dello stabile in cui vive, l’ex hotel Astor, occupato da alcune famiglie. Secondo quanto riportato, prima di sparire la piccola avrebbe litigato con altri bambini. La madre, che aveva trascorso la mattinata al lavoro, quando è rientrata non ha trovato la figlia ed è subito scattato l’allarme. Sul posto sono arrivate anche le unità cinofile della polizia. Sono stati diffusi tanti appelli sui social network e su whatsapp, per invitare chiunque avesse informazioni a fornirle alle forze dell’ordine.

Il litigio con altri bambini

In base alle informazioni emerse rispetto alla vicenda in queste prime ore post scomparsa, sembra che la piccola avesse avuto un’accesa discussione con alcuni altri bambini presenti nell’hotel prima di sparire nel nulla.