All’asilo nido, nel quartiere Pianura a Napoli, una bimba è stata legata a una sedia in mensa: reazioni e accertamenti dopo il gesto.

Il caso della bimba legata alla sedia durante il pranzo in un asilo di Napoli ha destato profondo sconcerto nel quartiere Pianura e non solo. L’episodio, avvenuto in una scuola dell’infanzia paritaria, vede protagonista un’educatrice che avrebbe immobilizzato una bambina in mensa utilizzando una sciarpa. Una vicenda che, pur non avendo provocato conseguenze fisiche alla piccola, ha aperto un acceso dibattito sulla sicurezza dei minori negli ambienti scolastici e sulla necessità di una selezione più attenta del personale educativo.

Bimba legata nella mensa di un asilo: reazioni e accertamenti dopo il gesto

La dirigente dell’asilo ha appreso con sgomento quanto accaduto e ha preso immediati provvedimenti per proteggere l’incolumità e la serenità dei piccoli alunni. La bambina, come riportato dall’ANSA, non avrebbe riportato ferite fisiche, ma l’episodio ha suscitato grande preoccupazione tra i genitori e il personale della scuola, che si sono detti increduli davanti a un comportamento ritenuto inaccettabile in un contesto educativo.

La madre della piccola, rassicurata sulle condizioni della figlia e sulle misure disciplinari adottate, avrebbe deciso di non procedere con una denuncia formale. Tuttavia, i carabinieri hanno informato l’autorità giudiziaria, che avrebbe ulteriori accertamenti per chiarire le circostanze dell’accaduto e verificare se vi siano stati precedenti o segnalazioni analoghe.

Bimba legata in mensa, educatrice dell’asilo licenziata

Un episodio preoccupante si è verificato in una scuola dell’infanzia paritaria nel quartiere Pianura di Napoli. Durante il momento del pranzo, un’educatrice avrebbe legato una bambina alla sedia utilizzando una sciarpa, apparentemente per farla restare seduta. L’accaduto, avvenuto alla presenza di altri bambini, sarebbe stato segnalato alla madre della piccola da alcune persone che si trovavano nella mensa.

L’educatrice, in servizio da appena quattro giorni, era già stata sospesa e successivamente licenziata dalla direzione scolastica prima ancora dell’arrivo delle forze dell’ordine.