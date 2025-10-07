La tutela dei minori all’interno delle strutture educative rappresenta un tema di massima sensibilità e responsabilità sociale. Quando il luogo deputato alla cura e all’educazione dei bambini diventa scenario di comportamenti violenti o vessatori, le conseguenze possono essere profonde e durature sul loro sviluppo psicologico e fisico. Recenti fatti accaduti a Potenza, dove tre educatrici di un asilo nido sono state sospese per presunti maltrattamenti, hanno riportato al centro dell’attenzione la necessità di controlli rigorosi e protocolli di sicurezza efficaci per garantire il benessere dei più piccoli.

Potenza, sospese tre educatrici: violenza e conseguenze sui minori

Secondo quanto riportato dalla Procura di Potenza, le immagini analizzate hanno evidenziato atteggiamenti denigratori e violenze fisiche posti in essere dalle educatrici, ritenuti tali da provocare sofferenze sia fisiche sia emotive nei bambini e potenzialmente in grado di compromettere il loro normale sviluppo psico-fisico.

Le investigazioni hanno incluso l’installazione di telecamere che hanno permesso di ricostruire in dettaglio i comportamenti aggressivi verso i piccoli affidati alla loro cura, confermando l’entità dei maltrattamenti contestati.

Potenza, sospese tre educatrici: schiaffi ai bimbi dell’asilo nido

Tre educatrici dell’asilo nido “Melograno” di Potenza sono state sospese per un anno dall’attività professionale dopo essere state coinvolte in presunti maltrattamenti ai danni dei bambini della struttura. Le autorità hanno avviato le indagini a seguito di una denuncia, durante la quale sono emerse segnalazioni di comportamenti violenti nei confronti dei piccoli, tutti di età inferiore ai tre anni.

Le registrazioni audio e video raccolte dai Carabinieri hanno permesso di documentare gli episodi di strattoni, schiaffi e altri gesti aggressivi. I provvedimenti cautelari sono stati disposti dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura della Repubblica, in base agli elementi raccolti durante mesi di accertamenti.