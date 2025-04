Le educatrici al termine della giornata si sono accorte della piccola senza vita all'interno della culla. Aperte le indagini per scoprire il motivo del decesso.

Tragedia che scovolge la comunità di Torano Nuovo dove una bambina ha perso la vita mentre giaceva all’interno della sua culla all’asilo nido del paese. Si cerca di capire cosa abbia potuto causare il decesso della piccola che fino a quel momento non aveva manifestato alcun problema.

I bambini e l’asilo nido, un luogo di sviluppo

I piccoli bambini dai 6 mesi ai 3 anni solitamente vengono affidati dai genitori a strutture come gli asili nido dove i piccoli passano le giornate così da crescere e fare conoscenza del mondo.

In questo luogo vi sono educatrici preposte che grazie agli studi effettuati adottano le migliori strategie per farsi che l’inserimento non sia traumatico ma che soprattutto i piccoli si trovino bene all’interno della struttura.

Neonata di 6 mesi trovata morta nella culla

Quanto accaduto nella giornata di ieri, 7 aprile, all’asilo nido “bimbi a bordo” di Torano Nuovo ha davvero dell’incredibile.

Una neonata di 6 mesi è stata trovata morta nella sua culla dalle educatrici al termine del giro di controllo, intorno alle 16:30. Le donne hanno notato che la piccola non respirava, “immediato l’intervento del personale sanitario di emergenza che ha tentato di rianimarla” come riporta Rainews.it

“Ogni tentativo è risultato inutile, la salma è stata quindi trasportata all’ospedale Sant’Omero in provincia di Teramo” scrive Fanpage.it

Sul caso indagano i Carabinieri ed il corpo della bimba è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria che immediatamente provvederà ad eseguire l’autopsia.