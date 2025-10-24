Oggi, venerdì 24 ottobre 2025, è stato evacuato un asilo nido a Milano, in via Osimo, per una possibile fuga di gas. L’incidente intorno alle ore 8.00, proprio quando stavano cominciando ad arrivare i primi bambini.

Il fatto è avvenuto intorno alle ore 8.00, proprio mentre stavano arrivando i primi bambini. La fuga di gas si sarebbe generata in un cantiere stradala, situato proprio di fronte alla scuola per l’infanzia. I bambini che erano già arrivati per il prescuola sono stati spostati in un altro istituto, mentre coloro che stavano arrivando accompagnati dai genitori è stato detto di non entrare. Nessuno dei piccoli ha avuto conseguenze.

Questa mattina, per una fuga di gas in un cantiere stradale, è stato fatto evacuare l’asilo nido in via Osimo a Milano. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco che, in breve tempo, hanno fermato la fuga di gas nel cantiere stradale. Come detto nessuno dei bambini ha riportato conseguenze da questo episodio.