Un grave incidente domestico ha sconvolto la cittadina di Ferrandina, in provincia di Matera: un bimbo di soli 3 anni è caduto dal terzo piano di un’abitazione. Soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasferito in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza, il bambino rimane ora sotto osservazione nel reparto di pediatria, mentre le autorità indagano sulla dinamica del caso.

Bimbo di 3 anni cade dal terzo piano a Ferrandina

Un bambino di 3 anni di origine nigeriana è precipitato dal terzo piano di un palazzo nel centro di Ferrandina mentre si trovava in casa con la madre e le sorelle, rispettivamente di 6 e 4 anni. Il piccolo si sarebbe sporto dalla finestra del bagno ed è caduto, facendo un volo di circa 9 metri. Fortunatamente, sotto la finestra c’era un giardino con una siepe che ha ammortizzato l’impatto.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Pisticci con il Capitano Antonio Belardo, che stanno conducendo le indagini per chiarire con precisione la dinamica dell’incidente.

Bimbo di 3 anni cade dal terzo piano a Ferrandina: le sue condizioni

Il piccolo è stato soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasferito in eliambulanza all’Ospedale San Carlo di Potenza, dove è ricoverato nel reparto di Pediatria.

Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni: sarebbe rimasto vigile e collaborativo durante tutto il trasporto e le prime cure. Attualmente, il bambino continua a essere monitorato dai medici, mentre la famiglia riceve assistenza.