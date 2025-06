Svolta nelle indagini relative all’omicidio di un biologo italiano in Colombia. La polizia ha effettuato una serie di arresti che fanno seguito alla scoperta del corpo del ricercatore, avvenuta il 6 aprile nella zona di Santa Marta. La notizia è arrivata ben presto in Italia in quanto la Procura di Roma ha aperto sul caso un fascicolo di indagine e ha reso noto che quattro persone sono state tratte in arresto.

Gli ultimi aggiornamenti sulla vicenda.

Ricercatore italiano ucciso in Colombia: eseguiti quattro arresti

La morte di Alessandro Coatti, biologo e ricercatore italiano trovato senza vita in Colombia, risale al 6 aprile e da allora le indagini nel Paese non si sono mai fermate stringendo giorno dopo giorno il cerchio attorno a coloro che sono ritenuti responsabili del suo omicidio. Si tratta di quattro persone, arrestate nelle scorse ore. Ma come è stato possibile identificarli e rintracciarli?

I Carabinieri del Ros hanno lavorato in coordinamento con le autorità colombiane effettuando un’approfondita serie di indagini sui dispositivi elettronici di Coatti. Inoltre diverse persone informate sui fatti sono state interrogate e, ancora, una serie di accertamenti tecnici su oggetti di proprietà della vittima hanno consentito di raccogliere ulteriori indizi.

I dispositivi elettronici, in particolare, hanno consentito di costruire il quadro degli eventi relativi agli ultimi giorni di vita del ricercatore. Sono stati rilevati i suoi spostamenti nella città colombiana di Santa Marta e sono state anche ricostruite le fasi del delitto. Le autorità hanno, infine, raccolto numerosi elementi che hanno permesso di identificare gli autori dell’omicidio e, in questo modo, di procedere con il loro arresto.