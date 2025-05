Il sud della Francia si è svegliato con più domande che risposte. A Grasse e Draguignan, gli inquirenti scandagliano parola per parola una rivendicazione dei blackout di Cannes e Nizza, apparsa online.

Blackout a Cannes e a Nizza: l’inchiesta corre lungo i cavi

Un gruppo anarchico, o meglio, due bande autoproclamate tali, hanno scritto di essere gli autori dei due sabotaggi che nel weekend hanno lasciato senza elettricità 160.000 abitazioni tra Cannes e Nizza causandone un temporaneo blackout.

Non una rivendicazione qualunque. Un attacco calcolato, politico. Nelle loro parole, pubblicate su un sito legato all’estrema sinistra, si racconta del taglio netto di una linea da 225 KW proveniente da Nizza . E di un’altra azione ancora più clamorosa: il sabotaggio della principale postazione elettrica che alimenta proprio l’area di Cannes. Proprio alla vigilia del gran finale del Festival. Coincidenza? No, chiaramente no.

Dietro il blackout di Cannes e di Nizza, un messaggio anti-industriale?

Non si sono fermati al Festival. Gli autori del blackout di Cannes dichiarano esplicitamente di aver voluto colpire – sì, colpire – non solo l’evento glamour, ma anche aeroporti, fabbriche aerospaziali, start-up, centri tecnologici e militari. Luoghi simbolici, strategici. È stato un gesto radicale. Estremo. Per qualcuno, pura provocazione. Per altri, un segnale d’allarme su infrastrutture che si credevano sicure. Intanto la cerimonia di chiusura del Festival è andata avanti, tra generatori e piani B, ma l’immagine di una Costa Azzurra buia – in senso letterale e metaforico – rimane lì. Ferma. E anche se il blackout è durato solo qualche ora, l’eco della protesta promette di restare molto più a lungo. Gli investigatori proseguono. Ma qualcosa si è incrinato. E non solo tra i cavi.