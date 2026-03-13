Blackout del mobile a Mosca: come la mancanza di internet colpisce servizi ed economia

Nelle ultime quasi due settimane vaste aree del centro di Mosca hanno vissuto interruzioni intermittenti o quasi totali del mobile internet, misure che le autorità descrivono come necessarie per la sicurezza. Molti cittadini hanno imparato a uscire di casa con schermate salvate, contanti in tasca e percorsi alternativi già stabiliti per evitare imprevisti. Questa situazione ha trasformato gesti quotidiani come chiamare un taxi o pagare alla cassa in operazioni incerte, mettendo in difficoltà soprattutto chi lavora con applicazioni e servizi digitali.

La portata e la durata dei blackout hanno sollevato domande sul futuro delle restrizioni online in Russia e sui possibili sviluppi di una maggiore separazione della rete nazionale dal resto del mondo. Le autorità imputano le interruzioni alla necessità di contrastare minacce come gli attacchi con droni, mentre esperti, aziende e cittadini segnalano perdite economiche e disagi pratici che già si stanno calcolando in milioni di rubli.

Impatto sulla vita quotidiana in città

In quartieri come Basmanny e zone attorno a Tsvetnoi Bulvar il servizio mobile è sparito in momenti differenti, creando un senso di imprevedibilità per chi si muove in città. Quando la connessione manca, molte app bancarie e di mobilità non funzionano: i residenti riferiscono di aver potuto ordinare un taxi da rete Wi‑Fi domestica ma poi perdere il contatto con l’autista durante il tragitto. L’interruzione delle reti mobili ha anche generato code agli sportelli ATM e difficoltà per i punti di ritiro, perché terminali e scanner spesso dipendono da connettività esterna per completare le transazioni.

Servizi, commercio e stime delle perdite

Le categorie più colpite sono corrieri, taxi, car‑sharing e rivenditori. Analisti stimano che nei primi cinque giorni i danni per le imprese cittadine siano stati tra i 3 e i 5 miliardi di rubli (circa 38‑63 milioni di dollari), cifre che riflettono ordini saltati, ritardi nelle consegne e mancati incassi. Anche istituzioni pubbliche e aziende hanno dovuto rivedere abitudini operative: la presidenza ha ricorso a linee fisse e la State Duma ha registrato problemi con la sua rete Wi‑Fi, mentre app di messaggistica come Telegram e Max sono risultate intermittenti o inaccessibili.

Motivazioni ufficiali e reazioni pubbliche

Il Cremlino ha giustificato le restrizioni come parte di misure di sicurezza per proteggere infrastrutture critiche da attacchi esterni, in particolare alla luce di una crescita degli attacchi con droni in territorio russo. In febbraio il presidente Vladimir Putin ha firmato una norma che autorizza gli operatori di telecomunicazioni a sospendere i servizi su richiesta dell’FSB, una mossa che le autorità definiscono necessaria per la sicurezza e la lotta al terrorismo. Tuttavia, la comunicazione sui criteri e sulla durata delle sospensioni è limitata, alimentando sospetti su possibili restrizioni più durature alle libertà digitali.

Discussione politica e misure alternative

Alcuni parlamentari e funzionari hanno cercato di trovare soluzioni pratiche alla crisi immediata, proponendo installazioni di cabine telefoniche con accesso internet o ritornando a strumenti considerati obsoleti, come mappe cartacee e radio ricetrasmittenti, per aggirare la fragilità della rete mobile. Contestualmente, rappresentanti del governo hanno espresso che i cittadini devono sopportare certi disagi «in tempo di guerra», giustificando le limitazioni come compromessi necessari per la sicurezza pubblica. Critici e attivisti, invece, vedono in queste interruzioni un rischio per la libertà digitale e per il normale svolgimento dell’economia urbana.

Verso un internet più isolato?

Le interruzioni a Mosca sono state messe in relazione a test già condotti in molte regioni russe, dove gruppi di monitoraggio come Na Svyazi hanno segnalato restrizioni in almeno 63 regioni. Fonti del ministero competente hanno indicato che alcune misure servono a verificare la capacità di bloccare siti non presenti nella cosiddetta “white list”, ovvero l’elenco di servizi essenziali che dovrebbero rimanere disponibili durante i blackout. Analisti di settore avvertono che, mentre il blocco selettivo può essere uno strumento difensivo, la progressiva estensione di tali pratiche potrebbe trasformarsi in un embrione di sovranità digitale permanente se non accompagnata da trasparenza e garanzie.

In questo scenario, la quotidianità moscovita si sta adattando a nuove abitudini: riemergono pratiche analogiche, si moltiplicano le precauzioni prima di uscire e le imprese rivalutano la dipendenza dalla rete mobile. La questione resta aperta e bilancia esigenze di sicurezza con i diritti digitali e la stabilità economica, mentre cittadini ed esperti osservano con attenzione ogni sviluppo.