Recentemente, oltre 200.000 abitazioni nella parte meridionale dell’Ucraina, attualmente sotto occupazione russa, hanno subito interruzioni di corrente a causa di un attacco dell’esercito ucraino. Le autorità locali, installate da Mosca, hanno reso noto che questa situazione critica è stata causata da un attacco mirato alle infrastrutture energetiche della regione di Zaporizhzhia.

Le conseguenze dell’attacco

Il rappresentante russo, Yevgeny Balitsky, ha dichiarato tramite Telegram che l’attacco ha lasciato senza elettricità 213.000 clienti e 386 località nella regione di Zaporizhzhia. Questo evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, già provati da un conflitto protratto.

Ripercussioni nella regione di Kherson

Il governatore della regione di Kherson, anch’essa sotto controllo russo, ha confermato che un attacco ucraino ha colpito una sottostazione elettrica, causando blackout in 14 città e 450 villaggi. Tuttavia, è stato comunicato che lavori di riparazione di emergenza hanno permesso il ripristino parziale dell’energia.

La risposta russa e la situazione invernale

Negli ultimi mesi, la Russia ha intensificato le sue offensive contro l’Ucraina, lanciando attacchi aerei quotidiani con droni e missili, con l’obiettivo di danneggiare le infrastrutture energetiche del paese. Questo ha portato a una situazione di emergenza, soprattutto durante l’inverno, quando il freddo è particolarmente intenso.

Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha recentemente dichiarato uno stato di emergenza nel settore dell’energia, sottolineando che sono in corso sforzi per aumentare le importazioni di elettricità. “La situazione nel nostro sistema energetico è difficile, ma stiamo facendo tutto il possibile per ripristinare i servizi nel più breve tempo possibile”, ha affermato Zelensky.

Attacchi aerei e difesa aerea

L’Aeronautica Ucraina ha riportato che la Russia ha lanciato 201 droni in un solo attacco, dei quali 167 sono stati abbattuti. Tuttavia, non sono mancati i danni collaterali: secondo quanto riferito, due persone hanno perso la vita a seguito di questi attacchi. Da parte russa, il Ministero della Difesa ha dichiarato di aver abbattuto 63 droni ucraini durante la stessa notte, evidenziando così l’intensità degli scontri.

La situazione rimane critica mentre entrambe le parti si preparano a ulteriori confronti. Le ripercussioni di tali attacchi non riguardano solo l’infrastruttura energetica, ma influiscono anche sulla vita quotidiana dei cittadini, costringendoli a fronteggiare difficoltà senza precedenti.