Maria Rosaria Boccia ha accusato la premier Giorgia Meloni di aver adottato “comportamenti sessisti” nei suoi confronti, etichettandola come “l’altra persona” nella relazione con il ministro Gennaro Sangiuliano. Boccia ha parlato di “ricattatori” che si aggirerebbero all’interno dei palazzi del potere. Quali sono state le sue rivelazioni?

Per Boccia il ministro Sangiuliano è sotto ricatto

Intervistata a La Stampa, Boccia ha spiegato: “Chi sono i veri ricattatori nei palazzi del potere? Io ho ascoltato conversazioni e letto messaggi di persone che a mio avviso hanno ricattato il ministro (Sangiuliano, nda)”. Ha aggiunto che spetterebbe a quest’ultimo identificare i presunti ricattatori, specificando che, a suo avviso, ci sarebbero anche direttori di settimanali coinvolti. Quando le è stato chiesto se il ministro fosse sotto ricatto politico, Boccia ha risposto che questa domanda dovrebbe essere rivolta direttamente a lui.

Le missioni dell’imprenditrice e del ministro

Maria Rosaria Boccia ha spiegato che le missioni effettuate con il ministro Sangiuliano non erano sempre collegate alla sua attività ufficiale. Ha detto che, oltre agli impegni professionali, avevano partecipato insieme a trasferimenti personali, come l’assistere ai concerti dei Coldplay e de Il Volo.

I viaggi di Boccia e Sangiuliano

I due hanno anche viaggiato in auto da Roma a Pompei e partecipato a eventi privati e personali, tra cui uno alla base dell’Aeronautica di Roma. Per documentare questi viaggi, Boccia ha indicato che ci sono foto, video e chat con le persone che li attendevano, come nel caso del concerto de Il Volo, dove il capo segreteria era presente con un amico.