Boccia: "Mi sono affidato all'auto blu per arrivare al concerto dei Coldplay. Ecco il motivo del mio inizio nell'ambito della registrazione"

Durante un'intervista con il Tg1, il Ministro Gennaro Sangiuliano ha smentito di aver utilizzato fondi del ministero per Maria Rosaria Boccia. Tuttavia, Boccia, in un colloquio con il giornale La Stampa, ha sostenuto di aver effettuato viaggi con l'auto blu anche per assistere a un concerto dei Cold...

Durante un’intervista con il Tg1, il Ministro Gennaro Sangiuliano ha smentito di aver utilizzato fondi del ministero per Maria Rosaria Boccia. Tuttavia, Boccia, in un colloquio con il giornale La Stampa, ha sostenuto di aver effettuato viaggi con l’auto blu anche per assistere a un concerto dei Coldplay.

Boccia ha rivelato che il Ministro ha visitato Pompei più di cinque volte, oltre a viaggi a Ercolano, Polignano a Mare, Riva Ligure, Taormina, Sanremo e Milano, presso l’Accademia di Brera. Ha sostenuto che le spese di viaggio erano a carico del ministero e che vi erano sia brevi trasferte che lunghe. Ad esempio, ha raccontato del viaggio in auto da Roma a Pompei, dichiarando che aveva offerto di andare privatamente agli scavi di Ercolano, ma il Ministro aveva insistito per accompagnarla.

Boccia ha affermato che non tutti i viaggi erano legati al lavoro del Ministro. Ha detto di aver partecipato a eventi privati e personali in compagnia del Ministro, sostenendo che esistono prove fotografiche, video e chat con le persone che li aspettavano. Ha citato come esempi il concerto dei Coldplay, il concerto de Il Volo e un evento alla base dell’Aeronautica a Roma.

Riguardo alle ragioni per cui ha iniziato a registrare, Boccia ha spiegato: “Ho iniziato a fare registrazioni dalla fine di luglio, quando il Ministro mi disse: ‘Io sono il Ministro, io sono un uomo, io rappresento l’istituzione e in futuro nessuno crederà a tutto quello che dirai. […] “Io ho semplicemente dei documenti per certificare la verità di una donna che diversamente non sarebbe stata creduta”.

Boccia ha ammesso di aver esaminato tutti i documenti riservati del G7 e ha espresso la sua disponibilità a scusare Sangiuliano se lui si pentisse del suo comportamento nei suoi confronti. Nel frattempo, il suo nome sta diventando noto in tutto il mondo.