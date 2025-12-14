Bologna-Juventus: Guida Completa per Seguire la Partita in Diretta

La serata di domenica 14 dicembre si preannuncia emozionante per gli appassionati di calcio, poiché il Bologna ospita la Juventus allo Stadio Dall’Ara. Questa partita segna il posticipo della quindicesima giornata di Serie A, un confronto che potrebbe avere ripercussioni significative sulle ambizioni di entrambe le squadre in campionato.

La Juventus, allenata da Luciano Spalletti, arriva all’incontro con il morale alto dopo una vittoria in Champions League contro il Pafos.

D’altra parte, il Bologna cerca di interrompere un periodo di risultati poco soddisfacenti. La sfida avrà inizio alle ore 20:45 e promette scintille sul campo.

Dove seguire Bologna-Juventus

La partita sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, ma anche gli abbonati a Sky possono seguire l’incontro attraverso il canale 214, attivando la funzione Zona DAZN. Chi preferisce il streaming potrà utilizzare l’app di DAZN su vari dispositivi, inclusi smart TV, console di gioco e dispositivi mobili.

Le formazioni attese in campo

Per quanto riguarda le formazioni, il Bologna scenderà in campo con un modulo 4-2-3-1: Ravaglia in porta, difesa composta da Holm, Heggem, Lucumì e Miranda. A centrocampo, Pobega e Ferguson, mentre in attacco si schiereranno Orsolini, Odgaard, Cambiaghi e Castro. L’allenatore del Bologna, Vincenzo Italiano, punta a un riscatto dopo le recenti prestazioni.

La Juventus, invece, adotterà una formazione 3-4-2-1: Di Gregorio tra i pali, supportato da Kalulu, Kelly e Koopmeiners in difesa. La linea mediana sarà composta da McKennie, Thuram, Locatelli e Cambiaso, mentre Conceiçao e Yildiz supporteranno David in attacco. Spalletti spera di proseguire la striscia positiva di risultati.

Un match cruciale per le ambizioni europee

Questa sfida non è solo un semplice incontro di campionato, ma rappresenta un crocevia per le aspirazioni europee di entrambe le squadre. La Juventus ha vinto quattro delle ultime cinque partite, incluse le competizioni europee, e intende continuare il trend positivo. D’altro canto, il Bologna, che non trova la vittoria dal 22 novembre, cerca disperatamente di invertire la rotta.

Attualmente, i bianconeri si trovano in una posizione favorevole in classifica e, con una vittoria, potrebbero superare il Bologna, che rischia di allontanarsi dalla zona coppe. La tensione è palpabile, dato che ogni punto in palio assume un valore cruciale per il prosieguo della stagione.

Le scelte di Spalletti e il ritiro preparatorio

Un aspetto interessante riguarda le decisioni di Spalletti riguardo alla preparazione della squadra. L’allenatore ha deciso di abolire il ritiro pre-partita, una scelta che ha suscitato discussioni. Spalletti ha spiegato che la pressione del ritiro può essere dannosa per i giocatori, poiché porta a un’ansia eccessiva che potrebbe influenzare le prestazioni. “Essere liberi mentalmente è cruciale per la nostra performance sul campo”, ha affermato il tecnico.

La sua fiducia nei giocatori è palpabile, e crede fermamente che la squadra possa superare le difficoltà. “Non mi convincerete che i ragazzi non siano all’altezza”, ha ribadito Spalletti, mostrando il suo attaccamento e la sua fiducia nel gruppo.

La partita di questa sera rappresenta un’importante opportunità per entrambe le formazioni. I tifosi sono pronti a sostenere le loro squadre, e le aspettative sono alte per un match che promette emozioni e colpi di scena.