Un 50enne è stato sorpreso mentre tentava di rubare alcuni vestiti stesi ad asciugare sul balcone di un’abitazione a Bologna. Lo ha notato una vicina di casa, che ha immediatamente allertato il 113. L’uomo avrebbe inoltre provato a scassinare la portafinestra dell’abitazione, presumibilmente per entrare e sottrarre altri oggetti. Mentre l’uomo era intento nella sua operazione, sono giunte le forze dell’ordine che lo hanno arrestato.

Bologna, ruba vestiti stesi sul balcone: già noto alle autorità

Il cinquantenne, già noto alle forze dell’ordine per episodi precedenti, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza in Direttissima. Secondo quanto comunicato, l’uomo avrebbe compiuto una scalata sulla facciata del condominio per raggiungere il balcone di un’abitazione dove una donna aveva appeso dei panni ad asciugare. Una volta impossessatosi degli indumenti esposti al sole, ha tentato di forzare la portafinestra al fine di accedere all’appartamento.

Bologna, ruba vestiti stesi sul balcone: notato dalla vicina

L’episodio si è verificato nel pomeriggio di domenica 16 novembre, quando il 50enne, con alle spalle dei precedenti penali, è stato avvistato da una residente di viale Palmiro Togliatti, a Borgo Panigale.

Bologna, ruba vestiti stesi sul balcone: l’arresto

La vicina, testimone dell’intera scena dalla propria finestra, è prontamente rientrata in casa per segnalare l’accaduto al numero di emergenza 113, fornendo alle forze dell’ordine una dettagliata descrizione degli eventi. In risposta alla chiamata, una pattuglia è stata inviata sul luogo per intervenire. Il soggetto è stato infine arrestato.