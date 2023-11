Napoli, nove arresti per la banda del buco: scavavano per rubare nei negozi

Napoli, nove arresti nella banda del buco: scavano per rubare nei negozi

Usavano la tecnica della “banda del buco” per rubare. I carabinieri di Napoli hanno effettuato nove arresti, 5 in carcere e 4 ai domiciliari, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio. L’indagine è partita nel 2022 e ha consentito di individuare modus operandi, ruoli e compiti dei membri della banda, che ha colpito in modo particolare un famoso negozio di abbigliamento di via Chiaia e un’antica biblioteca, l’ex complesso ospedaliero Gesù e Maria.

I criminali sceglievano l’obiettivo in base alla posizione e all’accessibilità attraverso le reti dei sottoservizi e delle fognature. Passavano ad una lunga fase di scavo, con operazioni lunghe anche due mesi. Tutto era organizzato tra diversi gruppi, che comunicavano con walkie-talkie e avevano compiti diversi per tenere tutto sotto controllo.

Napoli, nove arresti nella banda del buco: i colpi effettuati

Il gruppo è riuscito a rubare in un famoso negozio di abbigliamento di via Chiaia, introducendosi nella rete delle fognature tramite una grata in ferro in un condominio del centro storico di Napoli. Avevano scavato a lungo ed erano riusciti a rubare scarpe e abbigliamento di alta moda per un valore totale di 173mila euro. La stessa banda ha effettuato un colpo nell’ex complesso ospedaliero Gesù e Maria, in cui è presente una biblioteca storica. Hanno rubato diversi oggetti di interesse storico-culturale, tra cui una statua, cimeli e antichi testi.