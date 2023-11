Avellino, ruba sigarette e Gratta e Vinci in un bar: refurtiva per oltre 20mi...

Sigarette, Gratta e Vinci e accedini per oltre 20mila euro. Questo è ciò che un 24enne residente ad Avellino e già pregiudicato ha trafugato da un bar di una stazione di servizio.

Avellino, furto in un bar: denunciato 24enne

Il ladro è stato rintracciato dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Avellino. L’accusa a suo carico è di furto aggravato. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, ha preso di mira un bar di una stazione di servizio Q8 di Via Nobile, nella città irpina. La refurtiva è stata ritrovata dagli agenti in dei sacchi per l’immondizia e, al termine degli accertamenti, restituita all’esercente.

Le indagini

Le indagini sono state avviate dalla Polizia di Stato subito dopo il furto. Il ragazzo si trovava nei pressi della sua abitazione, quando è stato intercettato dalla pattuglia. Sin da subito si è mostrato irrequieto e nervoso, motivo per il quale è stato avvicinato dagli agenti. Dopo diverse verifiche i poliziotti hanno scoperto il bottino all’interno dei sacchi. Oltre 20mila euro tra stecche di sigarette, accendini impacchettati e confezioni di Gratta e Vinci ancora sigillate. La merce è stata sottoposta a sequestro, mentre il giovane è stato denunciato e condotto in Questura per essere deferito all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà.