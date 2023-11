Le parole dei genitori di Elena Ceste che, a quasi dieci anni dalla sua morte, hanno dichiarato di non aver mai perdonato l’ex genero. La donna è stata uccisa nel 2014 dal marito Michele Buoninconti.

Elena Ceste, i genitori: “Non abbiamo perdonato il nostro ex genero”

“Sinceramente non ho ancora perdonato il mio ex genero.

E non ci riesco. Per un genitore è dura accettare l’omicidio di una figlia. Poi, quando lui uscirà dal carcere, un domani, si vedrà. Adesso va così. Per quanto riguarda i miei nipoti, decideranno loro che cosa fare in futuro. Quando succederà, e so che prima o poi accadrà, saranno tutti grandi e in grado di scegliere come comportarsi” ha dichiarato Lucia, la madre di Elena Ceste, uccisa nel 2014 dal marito Michele Buoninconti, che oggi si trova in carcere, in un’intervista per La Stampa.

Elena Ceste, i genitori: “I nipoti sono la salvezza contro il dolore”

Una panchina rossa e una targa, situati nel piazzale di fronte alla piccola chiesa di Santa Margherita di Costigliole d’Asti, portano il nome di Elena Ceste. “Nostra figlia era molto legata a questo posto” hanno dichiarato i genitori Lucia e Franco. Elena Ceste ha vissuto anni di violenza domestica ed è stata uccisa quasi dieci anni fa dal marito Michele Buoninconti, ex vigile del fuoco, detenuto in Sardegna. Lucia e Franco hanno dedicato questi anni ai loro quattro nipoti. “Sono la mia salvezza contro il dolore” ha dichiarato Lucia, a La Stampa. Quel luogo così importante per Elena Ceste è stato trasformato dall’amministrazione comunale in un simbolo contro la violenza sulle donne. “Grazie, grazie a tutti per questi gesti, perché dobbiamo fermare i femminicidi. Speriamo che in futuro nessuno possa provare un dolore così, come il mio. Lottiamo per il progresso, non fermiamoci” ha dichiarato Lucia, commossa.