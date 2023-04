Bolzano, enorme sasso precipita sulla strada statale della valle Aurina

Tragedia sfiorata in Alto-Adige questa mattina in seguito alla caduta di un enorme sasso sulla statale della valle Aurina: non si registrano vittime

Tragedia sfiorata in Alto-Adige. Nella mattinata di oggi, lunedì 24 aprile 2023, un enorme sasso è precipitato questa mattina sulla statale della valle Aurina. Fortunatamente non si registrano vittime.

Danneggiato un pilone della cabinovia

L’episodio si è verificato poco dopo le ore 10. Il sasso, delle misure di un’automobile, è precipitato per alcune centinaia di metri lungo un pendio ripido per finire la sua corsa sulla strada statale più vicina, sulla quale in quel momento fortunatamente non transitava nessuno. Prima di raggiungere la strada, aveva attraversato il parcheggio del centro sciistico di Monte Spicco. Si registrano danni a uno dei piloni della cabinovia, colpito evidentemente dal masso durante la discesa. Non dovrebbero esserci tuttavia altre strutture danneggiate.

Una tragedia scampata

Il destino ci vede benissimo e stavolta ha scelto di essere benevolo. Nel commentare l’accaduto, più di qualcuno parla di «tragedia sfiorata»: vengono i brividi al solo pensiero che qualche giorno fa gli impianti erano ancora in funzione e il parcheggio affollato e quindi che, se quel sasso fosse caduto con un po’ di anticipo, le conseguenze sarebbero state ben più tragiche. L’episodio ricorda la caduta, nel 2014, di massi giganteschi a Termeno, in Bassa Atesina: lì un antico maso fu risparmiato solo di qualche centimetro.