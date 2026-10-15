Bonolis e Bruganelli: un’intervista sulla Bibbia e un’ammissione sorprend...

Bonolis e Bruganelli: un’intervista sulla Bibbia e un’ammissione sorprend...

Nel mercoledì 14 ottobre, la seconda serata di Italia 1 ha ospitato l’ultima puntata del format Come ti leggo – Page à Vu. Tra i due ospiti di spicco, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si è creato un momento di grande curiosità: la discussione si è spostata sui Dieci comandamenti, si è trasformata in una confessione personale e ha attirato l’attenzione di migliaia di telespettatori.

L’intervista, concepita per far parlare i protagonisti dei libri che hanno influenzato la loro vita, ha preso una piega inaspettata quando il conduttore ha dovuto rispondere alla domanda sul comandamento che vieta l’adulterio. In modo scherzoso ma spiazzante, Bonolis ha dichiarato di aver tradito la moglie, scatenando un botta e risposta che ha mescolato ironia, autocritica e un pizzico di provocazione.

La confessione di Bonolis: un’ammissione in diretta

Durante il dibattito sul settimo comandamento, Paolo Bonolis ha risposto con un “Eh, lo dici a me!” a un’affermazione di Sonia Bruganelli sul tradimento. Bruganelli, che in precedenti interviste aveva già accennato a una “scappatella” avvenuta nel corso del matrimonio, ha ribattuto: “Guarda che tu hai commesso adulterio!”.

Bonolis, senza alcun segno di imbarazzo, ha proseguito: “Ma certo, come fai a non commetterlo? Ogni tanto una boccata d’aria!” e ha concluso proponendo una versione moderna del comandamento: “Commetti adulterio con cautela”. L’interazione ha mostrato una complicità ancora viva tra i due ex coniugi, nonostante la separazione ufficiale avvenuta a dopo 21 anni di matrimonio.

L’analisi biblica di Bonolis: agnosticismo e differenze tra Testamenti

Il dialogo si è poi spostato sul valore storico e spirituale della Bibbia, presentata da Bruganelli come “uno dei testi più importanti, famosi e influenti della storia dell’umanità”. Bonolis ha dichiarato apertamente di essere agnostico precisando di non avere la presunzione di negare l’esistenza di un “imperatore spirituale”, ma di ritenere l’intera costruzione culturale “esageratamente imperante”. Ha inoltre sottolineato le nette differenze tra l’Antico e il Nuovo Testamento: “Nel Vecchio Testamento c’è una divinità sanguinaria e terribile, il Padre. Nel Nuovo Testamento, quantomeno, ‘non fare agli altri ciò che non vorresti venisse fatto a te’, mi sembra già una rivisitazione molto più concreta”.

Dati di ascolto: l’impatto televisivo dell’episodio

Nonostante il contenuto provocatorio, la puntata ha registrato i migliori numeri di ascolto della trasmissione. Il 14 ottobre ha raggiunto 310.000 spettatori con uno share del 5,3 %. Gli ascolti precedenti erano più modesti: 7 ottobre 192.000 (+2,9 % di share), 30 settembre 197.000 (+2,8 % di share) e 23 settembre 226.000 (+3,3 % di share). L’aumento di circa 100.000 telespettatori rispetto alla media indica come la presenza di Bonolis e la rivelazione personale abbiano catalizzato l’interesse del pubblico.

Confronto con le altre puntate

Le quattro puntate trasmesse in seconda serata hanno mostrato una crescita progressiva, ma solo l’episodio con Paolo Bonolis è riuscito a superare la soglia del 5 % di share, segnando il picco più alto dalla prima messa in onda. Questo dato suggerisce che la combinazione di temi religiosi, confessioni personali e la dinamica tra ex coniugi costituisca un format particolarmente attrattivo per gli spettatori italiani.