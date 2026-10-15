Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, le nazioni occidentali hanno messo sotto congelamento una serie di asset sovrani russi tra cui titoli di Stato, riserve valutarie e fondi di investimento detenuti all’estero. L’operazione ha avuto lo scopo di limitare la capacità di Mosca di finanziare il conflitto, ma al contempo ha creato un vasto patrimonio immobilizzato in attesa di una soluzione diplomatica.

In questo contesto, gli Stati Uniti hanno formulato una nuova strategia con l’obiettivo di trasformare il blocco in uno strumento attivo per la pace. L’idea è quella di creare un veicolo finanziario sotto la supervisione di Washington, in cui gli asset congelati verrebbero “rilasciati” in maniera controllata, con il ricavato destinato a finanziare la ricostruzione ucraina e a incentivare un ritorno ai negoziati.

Proposta avanzata a Miami: i dettagli del piano americano

Nel corso dell’incontro tenutosi la scorsa settimana a Miami, tra negoziatori americani, rappresentanti dell’Ucraina e funzionari di Francia, Germania, Regno Unito, Unione Europea e NATO, è stato presentato il progetto del veicolo finanziario. Secondo quanto discusso, gli asset russi – prevalentemente titoli di Stato e riserve estere – verrebbero trasferiti in un “conto fiduciario” gestito dal Dipartimento del Tesoro e dalla Federal Reserve.

Il capitale così raccolto sarebbe soggetto a una rigorosa governance, con una commissione mista guidata da Washington per decidere l’impiego dei proventi.

Meccanismo di funzionamento e finalità economiche

Il piano prevede che gli interessi generati dagli asset vengano distribuiti in due modi: una quota destinata a programmi di assistenza umanitaria e ricostruzione in Ucraina, e una seconda riserva per eventuali incentivi economici destinati a facilitare un cessate il fuoco. Gli promotori sostengono che tale struttura possa fungere da “cuscinetto” finanziario, rendendo più attraente per le parti coinvolte la prospettiva di un accordo diplomatica, riducendo al contempo il rischio che le risorse vengano deviate verso usi militari.

Reazione europea: il rifiuto del piano

Nonostante l’entusiasmo iniziale di Washington, i delegati europei hanno espresso un fermo dissenso. Le principali obiezioni riguardano la mancanza di trasparenza sulla gestione dei fondi, il timore di conferire a Washington un ruolo dominante nella custodia di beni sovrani di un altro Stato, e le possibili ripercussioni legali legate al trasferimento di risorse ancora oggetto di controversie internazionali.

Motivazioni dei paesi europei

Francia, Germania, Regno Unito, UE e NATO hanno sottolineato la necessità di un coordinamento multilaterale più equilibrato, in cui ogni decisione fosse presa collettivamente e non affidata a un unico centro di potere. Inoltre, i governi europei hanno evidenziato il rischio di creare un precedente per future sanzioni: se gli asset fossero stati spostati ora, altre nazioni potrebbero invocare la stessa logica per bloccare o trasferire risorse senza un consenso globale.

Al termine dell’incontro, la maggioranza dei rappresentanti europei ha votato contro la proposta, chiedendo invece soluzioni basate su una piattaforma comune di gestione delle sanzioni, in cui le decisioni fossero condivise tra tutti gli alleati. Questa posizione segna un impasse diplomatica che, per ora, allontana ulteriormente la prospettiva di un rapido accordo di pace fra Russia e Ucraina.

Nel frattempo, Washington continua a esplorare altre vie per rendere operative le risorse bloccate, ma dovrà tenere conto della ferma opposizione europea. Il futuro delle asset russi rimane quindi incerto, in attesa di un quadro negoziale che possa conciliare gli interessi di tutti gli attori coinvolti.