Ucraina ha colpito due impianti petroliferi russi, scatenando una dura risposta di Mosca e rimettendo in discussione la tregua energetica annunciata da Trump.

Nel cuore dell’estate, le forze ucraine hanno lanciato attacchi contro due raffinerie situate nelle regioni di Saratov e Ryazan, in Russia. L’operazione, confermata dalle autorità russe, è stata descritta come una prova concreta della decisione di Kiev di non rispettare la tregua energetica proclamata dal presidente statunitense Donald Trump poco tempo fa.

Attacco alle raffinerie e risposta di Alexander Novak

Il vice primo ministro russo Alexander Novak citato dalle agenzie di Mosca, ha commentato che, «secondo informazioni provenienti dal ministero dell’Energia e dalle compagnie, il regime di Kiev ha colpito oggi due raffinerie di petrolio». Novak ha aggiunto che tale azione dimostra chiaramente che «la parte ucraina non sta dimostrando di muoversi verso una tregua energetica».

La dichiarazione russa sottolinea come, a suo avviso, il gesto di Kiev sia un chiaro segnale di rifiuto verso gli accordi proposti dagli Stati Uniti.

Il contrasto tra la dichiarazione di Trump e le azioni ucraine

Donald Trump aveva annunciato una tregua energetica con l’obiettivo di ridurre le tensioni sul mercato globale del petrolio, ma gli attacchi recenti hanno messo in luce la discrepanza tra le parole e i fatti.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha risposto, definendo gli ultimi attacchi russi contro le infrastrutture energetiche ucraine come un «segno di disprezzo nei confronti degli Stati Uniti». Zelensky ha scritto su X che il lancio di missili balistici contro le strutture energetiche è stato «del tutto deliberato e di portata esemplare», ribadendo la sua posizione di difesa della sovranità ucraina nonostante le pressioni internazionali.

Reazioni politiche in Europa e negli USA

Nel frattempo, il presidente ucraino ha ringraziato pubblicamente la premier Giorgia Meloni per il sostegno espresso in Parlamento, definendolo «chiaro, inequivocabile e basato sui principi». Alla stessa occasione, il primo ministro britannico Andy Burnham ha assicurato che il Regno Unito rimarrà al fianco di Kiev “finché sarà necessario”, promettendo anche una fornitura accelerata di missili multiruolo leggeri. D’altro canto, la leader del Rassemblement National, Marine Le Pen ha annunciato che, se eletta presidente, interromperà gli aiuti all’Ucraina entro sei mesi, sostenendo che la Francia non può più sostenere finanziariamente il conflitto.

Un incontro a Buckingham Palace

Durante la visita a Londra, il presidente Zelensky è stato ricevuto da Re Carlo III a Buckingham Palace e successivamente ha incontrato il premier Burnham. Zelensky ha espresso gratitudine per l’«incrollabile sostegno» del Regno Unito, un gesto simbolico che evidenzia le alleanze occidentali nonostante le tensioni energetiche emergenti.

Problemi di comunicazione: Starlink e l’incendio in Bulgaria

Parallelamente alla guerra sul campo, l’Ucraina ha segnalato limitazioni all’uso del sistema satellitare Starlink che ha ridotto la capacità del paese di difendersi contro i droni Shahed. Il consigliere tecnologico di Zelensky, Serhiy “Flash” Beskrestnov, ha dichiarato che la restrizione dei terminali Starlink compromette la protezione dei cieli ucraini. Nella scorsa settimana, le autorità bulgare hanno avviato un’inchiesta su un incendio che ha distrutto 11 delle 17 antenne di una stazione Starlink nei pressi di Sofia, ipotizzando un possibile sabotaggio. Il premier bulgaro Rumen Radev ha sottolineato che l’indagine è ancora in corso e che servirà ancora un po’ di pazienza per i risultati.

Questi sviluppi evidenziano come le tensioni energetiche, le controversie diplomatiche e i problemi di comunicazione tecnologica si intreccino in un contesto di conflitto che va ben oltre il semplice campo di battaglia, coinvolgendo le decisioni politiche di potenze mondiali e le infrastrutture critiche di più nazioni.