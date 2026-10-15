La guerra in Ucraina ha spinto le potenze occidentali a cercare soluzioni diplomatiche non convenzionali. In questo contesto, gli Stati Uniti hanno avanzato una proposta audace: sbloccare una parte degli asset sovrani russi congelati dopo l’invasione e trasferirli in un veicolo finanziario supervisionato da Washington, con l’obiettivo di rivitalizzare le trattative di pace.

L’iniziativa è stata discussa durante una riunione a Miami alla quale hanno partecipato delegati ucraini, funzionari di Francia, Germania, Regno Unito, rappresentanti dell’Unione Europea e della NATO. La proposta, tuttavia, ha incontrato una netta opposizione da parte dei paesi europei, che hanno respinto il progetto senza ulteriori negoziati.

Proposta americana di sbloccare gli asset russi

Secondo i dettagli emersi, gli asset sovrani russi includono riserve di tesoro e fondi statali bloccati dalle sanzioni internazionali. Il piano prevedeva la creazione di un’entità neutrale, gestita da autorità statunitensi, capace di canalizzare questi capitali verso iniziative di ricostruzione o di supporto umanitario in Ucraina, sperando così a creare un incentivo concreto per Mosca a tornare al tavolo delle trattative.

I promotori americani hanno sottolineato che il meccanismo avrebbe garantito la massima trasparenza e che i fondi sarebbero stati soggetti a stretti controlli, evitando qualsiasi uso improprio. Tuttavia, i rappresentanti europei hanno rimarcato il rischio di creare un precedente per la gestione di beni confiscati e hanno espresso dubbi sulla legittimità di un veicolo controllato unilateralmente da Washington.

Reazioni europee al piano

La risposta dell’Unione Europea è stata ferma: i delegati hanno dichiarato che la proposta viola i principi di sovranità nazionale e di coordinamento multilaterale su cui si fondano le sanzioni. In particolare, la Germania e la Francia hanno indicato che qualsiasi trasferimento di capitali deve avvenire attraverso istituzioni internazionali già riconosciute, come il Fondo Monetario Internazionale, piuttosto che mediante un canale esclusivo degli USA. Il risultato è stato un rifiuto categoriale, con la conseguenza che la discussione è tornata a concentrarsi su altre forme di pressione economica e diplomatica contro Mosca.

Conflitto sul terreno: nuovi morti a Kropyvnytskyi

Nel frattempo, sul fronte operativo la violenza non accenna a diminuire. Nella notte scorsa, i raid aerei russi hanno colpito la città di Kropyvnytskyi provocando la morte di tre civili. Le autorità locali hanno confermato i decessi e hanno segnalato danni a edifici residenziali, aumentando il livello di allarme nella regione. Questo episodio evidenzia come, nonostante gli sforzi diplomatici, le operazioni militari continuino a generare perdite umane e a mantenere alta la tensione tra le parti coinvolte.

Starlink al centro della disputa

La questione delle comunicazioni satellitari è emersa con forza durante gli ultimi scambi. Il presidente ucraino Zelensky ha accusato Mosca di sfruttare delle difficoltà tecniche legate a Starlink per organizzare raid più intensi sostenendo che i problemi di connettività consentono alle forze russe di coordinare attacchi più letali. Dall’altra parte, un alto funzionario statunitense ha smentito qualsiasi coinvolgimento dell’amministrazione precedente, affermando che l’ex presidente Trump non ha influito sulle presunte limitazioni del servizio. Nel frattempo, il fondatore di SpaceX, Elon Musk ha ribadito che i sistemi Starshield – la variante militare di Starlink – sono di proprietà del governo degli Stati Uniti e che eventuali restrizioni alla velocità o all’uso sono determinate dalle forze armate e, infine, dal presidente.

Ruolo di Starshield e decisioni di Washington

Secondo Musk, la gestione di Starshield spetta alle autorità statunitensi, il che significa che le decisioni operative, incluse eventuali limitazioni di banda, sono prese dal Dipartimento della difesa e dal comando strategico più alto. Questo approccio, secondo le fonti, è stato concepito per evitare che la tecnologia venga utilizzata in maniera non autorizzata, ma solleva interrogativi su quanto il controllo governativo possa influenzare le operazioni di un paese alleato così strettamente. La questione resta aperta, mentre Kiev continua a lamentare l’impatto di eventuali interruzioni sul proprio sforzo difensivo.