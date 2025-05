Bonus Donne, tutti i passi per poterlo ottenere

Bonus Donne, tutti i passi per poterlo ottenere

L’INPS ha annunciato che a partire da venerdì 16 maggio entrerà in vigore il Bonus Donne ovvero un aiuto alle lavoratrici più in difficoltà che sono assunte regolarmente. Cerchiamo di capire cosa è e come può essere ottenuto.

Bonus Donne, cos’è

Il Bonus Donne, come riporta Leggo.it è un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro per una durata massima di 24 mesi e vale per le lavoratrici svantaggiate, assunte a tempo indeterminato sino al 31 dicembre 2025.

Le donne per poterlo ottenere devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Donne senza un lavoro regolarmente retribuite da almeno 24 mesi

Donne senza un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e residenti nella ZES (Zona Economica Speciale) del mezzogiorno – essa comprende tutti i comuni delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna

Siano svantaggiate in quanto svolgono lavori con elevata disparità occupazionale di genere

A quanto ammonta l’esonero e come fare domanda

L’esonero contributivo a carico del datore di lavoro deve essere di massimo 650 euro mensili a lavoratrice ed è valito per tutti i datori di lavoro privati.

La domanda va presentata dal datore di lavoro a partire dal 16 maggio 2025 dal portale delle Agevolazioni seguendo le indicazioni della circolare