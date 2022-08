Boschi: “Bonino dice no a Renzi perché nel 2014 non è stata confermata agli Esteri”

La lettura di Maria Elena Boschi sul mancato accordo con il suo partito: “Bonino dice no a Renzi perché nel 2014 non è stata confermata agli Esteri”

Maria Elena Boschi sembra non avere dubbi nell’indicare la via di un terzo polo che farà a meno di Carlo Calenda e della sua torica parnter in Azione-Più Europa: “Emma Bonino dice no a Renzi perché nel 2014 non è stata confermata agli Esteri”.

Semplice, netta e con un chiaro rimando ad una logica di “ripicca” personale.

Boschi: “Ecco perché Bonino dice no a Renzi”

Ecco che dunque la capogruppo di Italia Viva alla Camera posta su Twitter la sua spiegazione del mancato accordo e lo fa nelle ore cruciali in cui la formazione politica della Bonino pare aver trovato la quadra definitiva con il Partito Democratico di Enrico Letta.

Ha scritto la Boschi: “Emma Bonino dice no a Matteo Renzi perché nel 2014 non è stata confermata ministro degli Esteri”.

“Meglio il terzo polo dei rancori personali”

E ancora, a suo parere: “Credo sia meglio costruire il terzo polo anziché vivere di rancori personali“. Insomma, la capogruppo di Iv alla Camera Maria Elena Boschi si inserisce a gamba tesa in una campagna elettorale che in vista delle elezioni del 25 settembre ha fatto segnare oggi, 2 agosto, un importante passo avanti per il centrosinistra ma non per Matteo Renzi.

Quale? Quella per cui Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto della Vedova dopo un summit alla Camera hanno raggiunto l’accordo per un’alleanza elettorale di fatto.