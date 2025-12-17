Boston, professore del MIT ucciso a colpi d’arma da fuoco: vittima identificata e caccia al killer

Professore del MIT ucciso a colpi d’arma da fuoco: la comunità accademica sotto choc. Chi era la vittima e prosegue la caccia al killer.

La tragica scomparsa del professore del MIT e direttore del Plasma Science and Fusion Center, accende i riflettori sulla violenza armata anche all’interno di contesti ritenuti sicuri come le comunità accademiche. Ucciso nella sua abitazione a Brookline, il docente è morto per le ferite riportate, lasciando dietro di sé non solo una famiglia e colleghi sconvolti, ma anche un vuoto nella ricerca scientifica di rilievo internazionale.

Boston, professore del MIT ucciso a colpi d’arma da fuoco

La morte di Nuno F.G. Loureiro, 47 anni, docente del Massachusetts Institute of Technology, ha scosso profondamente la comunità accademica e il sobborgo residenziale di Brookline, alle porte di Boston.

Lunedì sera la polizia è intervenuta dopo diverse segnalazioni di colpi d’arma da fuoco provenienti da un edificio su Gibbs Street. Il professore è stato trovato con ferite multiple ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto la mattina successiva.

L’ufficio del procuratore distrettuale della contea di Norfolk ha avviato un’indagine per omicidio, specificando che l’inchiesta resta “attiva” e che, al momento, non sono stati effettuati arresti. Le autorità mantengono il massimo riserbo su movente e dinamica, mentre nel quartiere restano il silenzio e i segni di un lutto improvviso: candele, biglietti e messaggi lasciati davanti all’edificio in cui viveva il docente.

Il MIT ha confermato che Loureiro era “membro del corpo docente nei dipartimenti di Scienze e Ingegneria Nucleare e di Fisica, nonché direttore del Plasma Science and Fusion Center del Mit”, incarico assunto nel 2024.

Nato e cresciuto in Portogallo, Loureiro aveva mostrato fin da giovane il desiderio di diventare scienziato. Dopo la laurea all’Instituto Superior Técnico di Lisbona e il dottorato all’Imperial College di Londra, aveva costruito una carriera di respiro internazionale tra Regno Unito, Stati Uniti e Portogallo, prima di approdare al MIT nel 2016.

La presidente dell’ateneo, Sally Kornbluth, ha parlato di notizia “tragica” e di “perdita scioccante”, ricordando che Loureiro “è rapidamente diventato noto come uno studioso creativo, un amministratore di talento e un mentore entusiasta”. Stimato per la sua capacità di coniugare ricerca teorica e guida umana dei gruppi di lavoro, aveva riassunto il suo approccio alla scienza in una frase spesso citata: “La fusione è un problema difficile, ma può essere risolto con determinazione e ingegno”.

Oltre al vuoto scientifico, la sua scomparsa lascia una ferita profonda nella comunità del MIT, che ha attivato servizi di supporto psicologico per studenti e personale e si è stretta attorno alla famiglia del professore.