Barista ucciso a Sarezzo: l’aggressione davanti al locale è costata la vita a un 55enne, mentre il presunto autore è stato arrestato dai carabinieri.

Un episodio di violenza ha scosso Sarezzo, in provincia di Brescia: un barista di 55 anni è stato ucciso a coltellate davanti al locale in cui lavorava. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio di un’indagine per omicidio.

Sarezzo, barista accoltellato e ucciso fuori dal locale

Ieri sera, intorno alle 23, Sarezzo è stata teatro di un tragico episodio di violenza.

All’esterno del bar Bellavista, situato nella frazione di Ponte Zanano lungo la Strada provinciale 345, Andrei Zakabluk, 55 anni, italiano di origini ucraine, è stato colpito da diverse coltellate.

Barista del locale di proprietà della moglie, Zakabluk è stato immediatamente soccorso dai mezzi di emergenza e trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, dove è deceduto poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate.

Sarezzo, barista accoltellato e ucciso: arrestato un 32enne

Come riportato da Brescia Today, i carabinieri della compagnia di Gardone Val Trompia hanno identificato e fermato poco dopo il presunto aggressore, un uomo moldavo di 32 anni, che è stato arrestato con l’accusa di omicidio aggravato.

L’arma del delitto, un coltello, sarebbe stata ritrovata in un cassonetto vicino al luogo dell’aggressione e sequestrata. Le autorità stanno proseguendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e chiarire i motivi che hanno portato al brutale attacco.