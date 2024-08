Botta e risposta con Jono Stephenson

Il 26 luglio è uscita per Purified Records ‘Pulling Me To You', il nuovo brano in featuring con Frynn prodotto da due habitué dell'etichetta di Nora En Pure come Paradoks e Jono Stephenson. Nato e cresciuto in Sudafrica, Jono si è innamorato della musica fin da giovane ed è rimasto affasci...

Il 26 luglio è uscita per Purified Records ‘Pulling Me To You’, il nuovo brano in featuring con Frynn prodotto da due habitué dell’etichetta di Nora En Pure come Paradoks e Jono Stephenson. Nato e cresciuto in Sudafrica, Jono si è innamorato della musica fin da giovane ed è rimasto affascinato dall’elettronica, nella cui scena si è affermato non solo come artista straordinariamente talentuoso, ma anche come fondatore della sua etichetta discografica e di una sua propria linea di abbigliamento.

In concomitanza con la release del singolo ‘Pulling Me To You’, abbiamo chiacchierato con Jono Stephenson, e questo è quello che ci ha raccontato.

Quando hai deciso di diventare DJ?

Ho sempre amato la musica fin da quando ero bambino, ma ho realizzato che il DJing e la musica elettronica erano la mia vocazione intorno ai 12 anni.

Quando hai capito che questa era la tua strada?

L’ultimo anno di liceo, a 18 anni.

Chi sono i tuoi DJ preferiti?

Sono stato ispirato a creare musica da leggende come Tiësto, Tale of Us, Worakls e Hans Zimmer.

Quali sono i tuoi club e festival preferiti?

I miei club preferiti a livello locale sono sicuramente Sound, Academy, Exchange e Avalon. Mentre i miei festival preferiti sono Tomorrowland, Futur Festival, EDC, Time Warp, Awakenings, DGTL, Loveland e molti altri!

Qual è il momento più bello della tua carriera da DJ?

Ovunque io sia, incontrare persone che hanno si sono connesse con la mia musica e la mia storia. E sentire come ha avuto un impatto su di loro, con tutte le storie che nascono da questi momenti.

E qual è stato il momento più assurdo o imbarazzante?

Ho premuto il tasto play sul brano in riproduzione, che in diretta si è fermato – per fortuna ho sistemato il tutto velocemente e nessuno se ne è accorto. Ma è solo con dettagli come questo che si capisce che suono veramente dal vivo, haha!

Come trascorri il tuo tempo libero?

Cerco di passarlo imparando di più sulla psicologia, le persone e la vita; altrimenti mi piace giocare ai videogiochi come Elden Ring per rilassarmi.

Come ti relazioni con i social network?

Personalmente apprezzo ogni commento, messaggio, like, eccetera. Perché mi dà l’opportunità di conoscere le persone che si sono connesse a me e con la mia musica.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Ho un’uscita molto attesa su Siona Records di Miss Monique. Seguita da una collaborazione con Sevenn su Zamna, una collaborazione con Korolova sulla sua etichetta Captive Soul e altre uscite ancora da confermare.

instagram.com/jonostephensonmusic/