Brescia: gdf sequestra 2 tonnellate fuochi illegali e 52 ordigni artigianali

Milano, 30 dic. (Adnkronos) – I finanzieri del gruppo di Brescia hanno effettuato alcuni interventi mirati alla verifica della corretta commercializzazione degli articoli pirotecnici, monitorando sia il mercato degli operatori commerciali, sia quello messo in atto illegalmente da privati cittadini attraverso il web ed altri canali di comunicazione.

Gli accertamenti hanno consentito alle fiamme gialle di scoprire che in due attività commerciali con sede a Brescia e Nave erano presenti due tonnellate di fuochi d’artificio posti in vendita senza i prescritti titoli autorizzatori e/o in assenza delle cautele di conservazione previste per garantirne la detenzione in condizioni di sicurezza (in quanto detenuti accanto a materiali altamente infiammabili ed in quantità superiori a quelle consentite). Le investigazioni hanno consentito inoltre di ricostruire un circuito parallelo di ordigni esplosivi illegali di fabbricazione artigianale e di trovare in 4 private dimore complessivamente 52 ordigni, ritenuti esplosivi dall’elevato potenziale micidiale per le persone e per la sicurezza pubblica, che sono stati sottoposti a sequestro.

Al termine dell’attività sono state denunciate alla procura di Brescia sei persone accusate, a vario titolo, di commercio abusivo di materie esplodenti. Una di queste è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione e vendita di ordigni esplosivi rudimentali dall’elevata potenzialità esplosiva.