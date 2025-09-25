L'inchiesta è stata aperta dalla Procura dei Minori di Lecce: i due ragazzi sospettati hanno 12 e 15 anni.

La Procura dei Minori di Lecce ha aperto un’inchiesta su presunti abusi sessuali subiti da una ragazzina di appena 13 anni in un comune del Brindisino che avrebbe denunciato quanto accaduto ai genitori.

I Carabinieri stanno indagando per capire cosa sia successo, a essere indagati sarebbero due coetanei, un 12enne e un 15enne.

Come detto la Procura dei Minori di Lecce ha aperto un’inchiesta su presunti abusi sessuali subiti da una ragazzina di 13 anni in un comune del Brindisino. Gli indagati sono un ragazzino di 12 anni e uno di 15. I due adolescenti sono indagati per violenza sessuale e sequestro di persona. Spetta ai Carabinieri cercare di far luce su questa brutta vicenda. Second le prime informazioni, i due adolescenti avrebbero costretto la 13enne a subire una violenza sessuale per strada. Si cercano testimonianze e ogni elemento utile a chiarire quanto successo e a definire il ruolo e le responsabilità dei due adolescenti coinvolti.