Un nuovo e prestigioso traguardo è stato raggiunto da una delle più grandi stelle della musica rock: Bruce Springsteen è diventato ufficialmente miliardario.

Un successo frutto sia degli incassi dei suoi concerti e degli album sia della più recente vendita del suo catalogo musicale a Sony.

Bruce Springsteen ufficialmente miliardario: a quanto ammonta la sua ricchezza

A sancire questo successo di uno dei re del rock ci ha pensato Forbes, che con una stima prudenziale ha

calcolato la ricchezza dell’artista in 1,1 miliardi di dollari.

La fortuna del cantante e cantautore americano, che continua ad incantare il suo pubblico da oltre 40 anni, si è formata grazie:

alla vendita di ben 140 milioni di album nel corso della sua carriera;

ai concerti del 2023, che gli hanno garantito introiti per ben 380 milioni di dollari;

all'accordo di cessione del suo catalogo musicale alla Sony per circa 500 milioni di dollari.

Un cavalcata verso il successo che non accenna a fermarsi, e che induce una profonda ammirazione verso l’artista di “Born in the U.S.A.”.

Ne è esempio la prima crociera a lui dedicata dalla compagnia di navigazione Msc.

Springsteen miliardario: nuovo trionfo per la rockstar

Ascoltato e ammirato da più di una generazione, The Boss è entrato nel circolo degli artisti miliardari, di cui fanno parte cantanti come Rihanna, Jay-z e Taylor Swift, recentemente esibitasi in Italia.

Un trionfo per Springsteen, leggenda della musica a stelle e strisce, impegnato nel sociale e portavoce della classe americana più debole e fragile.