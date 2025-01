Bruno Vespa accusa Cecilia Sala: "Vergognoso non ringraziare Meloni in TV"

La scorsa domenica, Cecilia Sala è stata ospite di Fabio Fazio nel programma Che Tempo Che Fa, trasmesso su NOVE. La giornalista, liberata dopo 21 giorni di detenzione nella prigione di Evin, in Iran, ha raccontato la dura esperienza vissuta. Non sono però mancate le critiche, con il conduttore Rai Bruno Vespa che ha lanciato una stoccata alla giornalista, la quale ha risposto senza mezzi termini.

Bruno Vespa contro Cecilia Sala

“Ammiro professionalmente Cecilia Sala. L’ho premiata come presidente del Guidarello per i suoi reportage in Ucraina. Ho seguito con ansia il suo sequestro. Ma che non abbia sentito il dovere di ringraziare Giorgia Meloni è semplicemente vergognoso“, ha scritto il conduttore di Porta a Porta su X.

Dopo la sua liberazione, Sala aveva manifestato il suo ringraziamento al governo e alla presidente del Consiglio, ma Vespa si aspettava che anche negli studi di Che Tempo che Fa venisse riconosciuto il ruolo fondamentale svolto da Meloni.

Il conduttore ha poi aggiunto un retroscena:

“Il giorno della liberazione la madre e il compagno di Cecilia hanno impedito al padre, quel gentiluomo di Renato Sala, che era già nel cortile di via Teulada, di commentare l’evento nei Cinque minuti con il ministro Tajani. A voi il commento“.

Infine, Vespa ha ringraziato Luciana Littizzetto per aver salvato l’onorabilità della trasmissione, sottolineando il ringraziamento a Giorgia Meloni, cosa che invece Sala non aveva fatto.

La replica di Cecilia Sala a Bruno Vespa

Alle accuse di Bruno Vespa, Cecilia Sala non ci sta e la replica non si fa attendere. La giornalista su X scrive:

“Ho ringraziato Giorgia Meloni e il governo a cuore aperto, pubblicamente e più volte per l’operazione che ha portato alla mia liberazione. Sono state le mie prime parole. Che brutto provare a sporcare ora la storia di un successo delle istituzioni italiane”.

Oltre al testo, Sala condivide due fotografie: una la ritrae mentre viene accolta a Ciampino dalla premier Meloni, l’altra mostra il titolo di un articolo in cui la giornalista esprime il suo ringraziamento al governo e a chi l’ha liberata.

Le principali critiche rivolte a Cecilia Sala, riguardano la sua scelta di raccontare per la prima volta quanto accaduto in televisione su una rete privata anziché sulla Rai. Per molti, sarebbe stato un dovere scegliere la tv di Stato, considerando l’impegno del governo per riportarla a casa.