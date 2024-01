Home > Video > Brutta esperienza in ospedale Brutta esperienza in ospedale

“Se non mi fossi fatto un’auto-terapia sarei andato a casa senza neanche un consiglio”, @marco.limite racconta la sua esperienza in ospedale dove si era recato per dei dolori che aveva da qualche giorno. I medici dopo averlo visitato l’hanno rimandato a casa nonostante non avessero risolto il problema. Cosa ne pensate?