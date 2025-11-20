Tensioni all’interno della famiglia reale britannica. Le ultime indiscrezioni parlano infatti di rapporti poco idilliaci tra la regina consorte Camilla e William e Kate. Ma ecco che cosa è successo.

Tensioni a Buckingham Palace: William vuole il trono del padre?

Nelle ultime settimane continuano a circolare voci su forti tensioni a Buckingham Palace, con il principe William che, secondo fonti di Palazzo riportate da RadarOnline, considera il padre, Re Carlo, debole e malato per governare il Paese e non vorrebbe aspettare la sua morte naturale per intervenire e ripristinare l’onore della corna.

Stando alle indiscrezioni, secondo il principe del Galles, Re Carlo sarebbe stato troppo indulgente nei confronti del fratello, l’ex principe Andrea, dopo il caso Epstein. Poi ci sarebbe anche il caso delle principesse Beatrice ed Eugenie, con Re Carlo che vorrebbe riportarle a un ruolo più visibile, mentre William le riterrebbe un ostacolo all’immagine della corona che lui vorrebbe costruire. In tutto questo, troviamo anche Camilla. Ecco cosa è successo.

Tensioni a Buckingham Palace, la Regina Camilla contro William e Kate: ecco che cosa è successo

Come detto, secondo le indiscrezioni, William vorrebbe il trono del padre, che lui considererebbe ora troppo debole e malato per governare. Secondo alcuni insider americani, la tensione a Buckingham Palace sarebbe alle stelle, con la regina consorte Camilla che si sentirebbe isolata da William e Kate. In pratica, i principi del Galles, avrebbero ridimensionato l’influenza di Camilla con la regina che, secondo le fonti, avrebbe stretto in lacrime la sua collana di perle implorando William “non farmi questo!”. Ma non è finita qui, secondo alcune fonti, Kate Middleton avrebbe messo pressione a Re Carlo, minacciandolo di fare un passo indietro nella vita matrimoniale se lui non avesse limitato il peso di Camilla nelle dinamiche di corte. Si parla ovviamente di indiscrezioni, al momento non ci sono conferme ufficiali da Buckingham Palace, anche se, la tensione tra William e Kate e i due sovrani pare evidente già da diverso tempo.