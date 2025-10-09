Niente smartphone per George, Charlotte e Louis, i tre figli di Kate e William. Ecco come il principe e la principessa del Galles intendono educare i loro tre figli.

Kate e William vietano gli smartphone ai figli: le loro regole per educarli

George, Charlotte e Louis sono i tre figli di Kate e William, di rispettivamente 12, 10 e 7 anni.

La maggior parte dei loro coetanei, al giorno d’oggi, possiede già uno smartphone ma, i futuri sovrani d’Inghilterra, hanno deciso di vietare il cellulare ai loro tre figli. Questa è una delle regole da loro stabilite per l’educazione dei principini. In una intervista a Apple+, William ha detto: “nessuno dei nostri tre figli ha un cellulare, su questo siamo molto severi. Ci riuniamo tutti a tavola per parlare della nostra giornata, è una priorità per noi.” William ha dichiarato che lui e la moglie cercano di insegnare a George, Charlotte e Louis il valore di una vita normale, nonostante il loro stato privilegiato. Ecco invece cosa ha detto Kate Middleton.

Kate e William vietano gli smartphone ai figli: Le parole della Principessa del Galles

In un saggio scritto con il professor Robert Waldinger della Harvard Medical School, Kate Middleton aveva parlato proprio degli smartphone che “sebbene permettano di tenerci connessi, spesso fanno il contrario.” La principessa del Galles ha detto che oggi siamo diventati incapaci di interagire con le persone che ci troviamo davanti.